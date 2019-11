Cât te poate iubi un bărbat în funcție de zodie

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

(Cuvântarea președintelui N. Timofti pe care (nu) știm cine i-a interzis să o rostească la Televiziune. Am intrat în posesia textului alocuțiunii președintelui R. Moldova, N. Timofti, pe care urma să o rostească la televiziune săptămâna viitoare, între 29 aprilie și 2 mai.

Temperaturile rămân ridicate în această perioadă, cu maxime de până la 23 de grade, ceea ce depăşeşte cu mult valorile normale climatologice ale lunii noiembrie. "Rămânem în această vară de noiembrie, in octombrie am numit-o vară indiană. Avem o...

Promovate ca o alternativă modernă la ţigările normale şi mai puţin dăunătoare pentru sănătate, ţigările electronice au trecut rapid de la etapa de modă trecătoare la cea de viciu scăpat de sub control, lipsa informaţiilor privind consecinţele folosirii pe termen lung fiind...

”Ceea ce suntem pe cale să trăim este moartea cerebrală a NATO”, a declarat Emmanuel Macron ediţiei de joi a săptămânalului The Economist, explicând această ”moarte” prin dezangajarea americană faţă de aliaţi NATO şi comportamentul Turciei,...

Lamaile au proprietati curative excelente si tocmai de aceea nimic din ele nu ar trebui aruncat. Aceste fructe sunt folosite in diferite moduri, spre exemplu dand un gust excelent apei, ajuta la curatarea unor obiecte din casa sau ofera un plus de savoare unor preparate din bucatarie. Multe...

Unui Vărsător nu îi plac situațiile plictisitoare. Are nevoie de ieșiri cu prietenii în care să socializeze și să se simtă bine. Probabil a fost atras de inteligența ta și de cheful tău de viață. Nu renunța la aceste calități, dacă îl mai vrei alături.

Persoanele care se află sub acest semn din zodiac sunt cele mai loiale și pasionale. O să-și iubească partenerul cu toată ființa, dar are pretenția ca și el să ofere același lucru înapoi. În momentul în care o să îi trădezi dragostea, va fugi mâncând pământul.

Te iubeste sau nu? Afla cat este de sincer in functie de zodie Gemeni – Te va iubi până când vei începe să îl sufoci

Semnul zodiacal în care ne-am născut spune foarte multe lucruri despre noi. Indiciile din stele și planete sunt un bun prevestitor al destinului nostru. Sănătatea, banii, fericirea, chiar și dragostea, toate sunt scrise în stele. Astăzi îți propunem să descoperi cât de mult te iubește un bărbat în funcție de zodie! Berbec – Te va iubi până când o să încetezi să te mai bucuri de viață Nativii din această zodie sunt, în general, persoane care iubesc viața, natura și tot ce mișcă în jurul lor. Preferă să descopere în permanență frumusețile vieții și să se bucure de micile atenții. Aceleași aștepări le are și din partea iubitei. Ziua în care vei înceta să te bucuri alături de el va fi cea în care va înceta să te mai iubească! Taur – Te va iubi până când vei începe să îl tragi în jos Taurii sunt cunoscuți pentru curajul și perseverența lor. Munca lor este un aspect foarte important din viață și nu permite nimănui să îl subestimeze. Va lupa din greu pentru a-și atinge idealurile, dar va înceta să te iubească dacă va simți că nu tragi și tu „la aceeași căruță”.

