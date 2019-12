Cât trăiește, de fapt, un câine și cum se raportează viața lor la a noastră

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

O întrebare pe care mi-o pun în fiecare an pe 1 Decembrie, de Ziua Naţională a României, în ce măsură Sărbătoarea Naţională a României e şi Sărbătoarea R. Moldova?

Echipa a analizat ratele de metilare a 104 labradori retrieveri cu vârste cuprinse între patru săptămâni și 16 ani. Apoi au comparat rezultatele cu ratele de metilare a 320 de oameni cu vârste cuprinse între un an și 103 ani.

Oamenii de știință cred că au descoperit o nouă formulă prin care să afli cât trăiește un câine, în raport cu anii pe care îi trăiește un om. Un câine percepe trecerea timpului diferit față de cum o face un om, asta știe toată lumea de ceva timp. Până acum, oamenii de știință credeau că un an uman este echivalentul a șapte ani din viața unui câine. Au ajuns la concluzia asta prin împărțirea mediei de vârstă a oamenilor, 80 de ani, la media de vârstă a unui câine, de aproximativ 12 ani. Numai că o echipă de cercetători e de părere că această formulă de calcul n-ar fi chiar cea mai reprezentativă. În acest sens, cercetătorii au analizat genetic atât câini, cât și oameni pentru a identifica felul în care aceștia îmbătrânesc, cu trecerea timpului. Descoperirea acestora este foarte interesantă. Și-au dat seama că, în comparație cu oamenii, câinii îmbătrânesc mai repede la începutul vieții. Astfel, după doar câțiva ani din viață un câine ajunge la echivalentul vârstei mijlocii a unui om.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)