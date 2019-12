Căuta fete pe care să le ducă la prostituție, în UE. O moldoveancă de 25 de ani, arestată/ VIDEO

Procuratura raionului Edineț a obținut în instanța de judecată condamnarea unui tânăr de 22 de ani la pedeapsa cu închisoarea pentru un termen de 13 de ani, pentru viol, jaf și tâlhărie, comise într-un interval estimativ de 30 de minute, la niciun an de la...

Olandezul, trimis in judecata dupa ce a abuzat sexual doi copii la Cahul, a fost eliberat din arest. Judecatorii au dat curs solicitarii avocatului inculpatului si l-au eliberat sub control judiciar. Potrivit procurorilor PCCOCS, demersul de prelungire a arestului preventiv a olandezului a...

Tensiunea vedetelor de la Hollywood a atins cote maxime după ce a fost anunţată lista nominalizărilor pentru Globurile de Aur. În topul producţiilor cinematografice a fost plasat filmul „The Irishman” urmat de „Joker” şi „Once upon a time în...

În vederea documentării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat a fost infiltrată o angajată a Direcției de Poliție Chișinău, în calitate de investigator sub acoperire. Învinuita, deci, a fost urmărită până în momentul ambarcării sale la cursa Chișinău – Dortmund, Germania. Tânăra o însoțea pe polițistă, care avea rolul de victimă și, conform schemei, ultima urma să fie preluată de către membrii filierei de trafic de ființe umane, cu scopul exploatării sexuale în Uniunea Europeană.

O suspectă de trafic de ființe umane a fost reținută în flagrant pe Aeroportul Internațional Chișinău, în timp ce intenționa să părăsească teritoriul Republicii Moldova alături de o potențială victimă. Reținerea acesteia, dar și toate acțiunile de documentare au fost desfășurate de către ofițerii de investigații din cadrul Poliției de Frontieră și reprezentanții Direcției de Polție Chișinău, sub coordonarea Procuraturii mun. Chișinău, oficiul Principal. Principala figurantă este o tânără de 25 de ani, cetățeană a Moldovei, care avea rolul de recrut, precum și perfecta actele de călătorie şi organiza transportarea tinerelor în Germania. Aceasta era parte a unei grupări criminale, care din contul membrilor perfecta pașapoartele pentru plecarea în străinătate şi alte acte necesare pentru aflarea în Uniunea Europeană, iar veniturile promise de traficanți se ridicau anual la circa 75.000 EUR per persoană.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)