Ce beneficii poate aduce hreanul organismului

Ziua Națională din 27 Martie a fost „celebrată” prin tăcere de către președintele României, prim-ministru și ministrul de externe (declarația politică pe care am depus-o...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Sfanta Ipomoni s-a nascut in jurul anului 1372 in familia lui Constantin Dragastes, unul dintre conducatorii si mostenitorii regatului sarb al lui Stefan Dusan. Este demn de amintit faptul ca multi...

Anexarea de la 1812, urmată apoi de o ocupaţie seculară ţaristă (1812-1917), a fost oare o eliberare de sub turci, un gest uman şi progresist al Rusiei, un act de dezrobire a poporului, aşa...

Sfintii mucenici ucisi in Manastirea Sfantul Sava cel Sfintit (Sambata Sfantului Teodor - Pomenirea mortilor). Paganii etiopieni au atacat Manastirea Sfantului Sava cel Sfintit in secolul al VIII...

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat...

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Ce simbolizează, de fapt, oul și ce legătură are cu Sărbătorile Pascale. Sărbătorile Pascale se apropie cu pași repezi, iar una dintre cele mai frumoase tradiţii din această...

Sfantul Mucenic Sava s-a nascut in anul 334, intr-un sat din zona Buzaului. Parintele sau duhovnicesc era preotul Sansala. Cei doi erau calugari misionari in tinutul Buzaului unde, probabil,...

Istoric, literar sau artistic, trebuie înțeles în contextul său istoric și social, însă nu am știut niciodată prea multe despre închisorile din vremea lui Iisus.

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

La nivel extern, mai ales sub formă de cataplasmă, hreanul va fi folosit cu prudenţă de către persoanele care au pielea sensi­bilă, alergică.

- Bronşită cronică şi acută –este recomandat consumul zilnic 4-10 linguriţe de hrean ras, simplu sau în salata cu sfeclă roşie. Suplimentar, se așeaza seara cataplasme cu hrean pe zona toracelui. Hreanul are efecte antibio­tice puternice, expectorante şi bronhodilatatoare.

- Retenţie de lichide –Consumul regulat de hrean, mai ales după ora prânzului are efecte benefice asupra personaelor care au tenul, mâinile sau picioarele umflate din cauza retenției de apă. Așadar hreanul este considerat un bun diuretic.

Rețeta 2: Mai întâi, se obţine făina de hrean din rădăcinile tăiate cubuleţe şi uscate pe calorifer sau în apropierea unei surse de căldură. Atunci când se elimină complet apa şi devin uscate ca iasca, aceste cubuleţe se vor măcină cu râşniţa electrică de cafea, obţinându-se un praf alb, care poate irita pielea: făina de hrean. Într-un vas, se vor pune 2 linguri din această făină şi 2 linguri de făină de seminţe de in, se va adauga apă şi se vor mixa foarte bine, până când se formează o pastă. Se înveleşte în tifon şi se aplică pe locul cu probleme timp de o oră.

Cataplasme cu hrean Rețeta 1 – Se dă hreanul prin răzătoarea mică, după care se înveleşte în tifon şi se pune pe locul afectat. Se așază pe zona cu probleme până când apare sen­zaţia de arsură, după care se îndepărtează. Este aplicaţia externă care are efectele cele mai puternice, dar este destul de dură, aşa încât adesea este de preferat o variantă mult mai blândă.

- De altfel, nenumărate cercetări demonstrează că rădăcina de hrean posedă proprietăți citostatice foarte puternice, astfel că, existența glucozinaților s-a dovedit eficientă în tratarea mai multor forme de cancer – de piele, de colon, de stomac, de plămâni etc.

Ce conține hreanul - Hreanul conține foarte multă vitamina C, necesară îmbunătățirii activității sistemului circulator și imunitar, atât de importantă mai ales în sezonul rece. În compoziția hreanului intră și minerale esențiale pentru organismul uman, precum fierul, potasiul, calciul și magneziul.

Această plantă are un conținut foarte bogat în nutrienți, întocmai ca legumele cultivate, iar pe de altă parte are o rezistență cu totul ieșită din comun, similară cu cea a buruienilor. Astfel, hreanul poate avea efecte terapeutice extraordinare asupra organismului uman.

Cunoscut sub denumiri distincte precum cea științifică Armoracia rusticană sau cea de origine dacică „ustoronila”, fiind înrudit cu varză, conopida și muștarul, hreanul este o rudă foarte apropiată a verzei, fiind cu totul diferită, un hibrid între specia sălbatică și cea domestică.

Atacul a avut loc într-o localitate din sudul țării. Până la acest moment se știe doar că atacatorul a acționat singur, are aproximativ 20 de ani și i-a înjunghiat pe...

Autorităţile ruse au anunţat marţi că acordă termen de o lună reţelei americane de socializare Twitter pentru a elimina conţinutul "ilegal" de pe platforma sa, sub ameninţarea...

Ajuns la 50 de ani, bărbatul din Polonia nu are de gând să renunțe și s-a înscris din nou la proba teoretică. Cele 192 de încercări eșuate ale bărbatului reprezintă un record absolut...

Guvernul australian a decretat stare de dezastru natural în New South Wales. Ploile torențiale au dus la inundații masive în regiune, iar apa a înghițit mai multe case,...

