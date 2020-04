Ce încearcă să-ți transmită visele tale? Pași în înțelegerea mesajului

Un mare poet – am uitat cum îi zice, dar într-adevăr este mare, pentru că unul mic n-ar fi putut spune așa ceva -, deci, un mare poet a scris un gând genial, și anume: „Să nu deștepți niciodată pe sclavul care doarme, căci cine știe de nu visează în acest moment că...

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

Iata horoscopul zilei de azi MIERCURI 15 APRILIE 2020; suntem incurajati sa gandim tot ce e mai bun despre oameni, chiar si cand ei se comporta gresit sau negativ, iar asta se intampla cand Luna este in idealistul Varsator asa cum este azi. O conjunctie dintre Luna si lordul karmei Saturn...

Comportamentul sfidător și explicațiile penibile pe care ieri le-a prezentat președintele Curții Constituționale (CC), urmare intervenției brutale și anticonstituționale ale lui Igor Dodon în treburile Înaltei Curți, sunt argumente suficiente (sub toate aspectele!) pentru...

Mai exact, conform specialistilor din Franta, probioticele ar putea fi folosite cu succes in profilaxia si terapia adjuvanta, la pacientii cu COVID-19.

În acest scop, personajele din vis, cunoscuți din viața reală, sunt subpersonalitățile noastre neexplorate până acum. Sunt oameni pe care îi cunoaștem, îi admirăm sau nu, am creat sau vrem să avem legături cu ei și visul îi folosește să ne arate noi modalități prin care să creștem și pe care încă nu le-am asimilat sau încercat.

Adevăratul vis, cu semnificații, este acela din mijlocul somnului, între 3 – 7 dimineața, în somnul profund, când digestia este sfârșită și spiritul nu este sub stăpânirea nici unei excitații iar poziția de repaos normală nu cauzează nici o tulburare a organelor.

