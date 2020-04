Ce înseamnă când visezi că te tunzi

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

... precum vă spuneam, se făcea că eram mort. Ba nu, nu eram, ci fusesem. Nu, nici așa nu e bine. Ce înseamnă fusesem? E un aspect al timpului trecut, care nu are nici noapte, nici zi, nici toamnă și nici primăvară. Eram e mai bine, deoarece deși e tot un timp mort, exprimă moartea într-o...

Pluto a inceput de ieri miscarea retrograda si isi va pastra aparentul mers inapoi pana in 4 octombrie. Pluto se misca incet. Ii ia 21 de ani sa treaca prin fiecare semn zodiacal, ceea ce inseamna ca va influenta puternic si profund fiecare capitol din viata fiecarei zodii. Cu toate acestea,...

Kim Jong Un ar fi murit, potrivit unui post din Hong Kong, iar conform unei reviste japoneze dictatorul nord-coreean s-ar afla în ”stare vegetativă” după ce a fost supus unei operaţii la inimă luna aceasta, relatează New York Post preluat de news.ro/ Experții susțin că...

Care sunt cele mai întâlnite situaţii în care visezi că te tunzi? Dacă visezi că te tunzi la coafor – este semn că te-ai resemnat în faţa problemelor tale şi îi laşi pe ceilalţi să preia greutatea de pe umerii tăi Dacă visezi că te tunzi scurt – este semn că îţi doreştCe inseamna cand visezi ca te tunzi 4i o schimbare radicală în viaţa ta Dacă visezi că te tunzi în faţa oglinzii – este posibil să îţi facă plăcere să te răneşti singur şi mai ales îţi face plăcere să observi vizual ceea ce îţi face rău Dacă visezi că te tunzi la zero – este posibil să simţi nevoia să o iei de la capăt şi să reconstruieşti ceva în care ai dat greş prima oara. Simţi nevoia acum să ţi se acorde o nouă şansă Dacă visezi că te tunde cineva – este posibil să ai parte de o dezamăgire din partea acelei persoane sau cineva din anturajul tău să îţi pricinuiască o mare pierdere la nivel emoţional sau chiar material Dacă visezi că te tunde cineva împotriva voinţei tale – e semn că o relaţie cu o rudă sau un prieten apropiat va avea de suferit şi că îţi vei pierde încrederea în acesta Dacă visezi că ai părul blond şi te tunzi – este posibil să ai parte de nişte pierderi materiale sau să dai cu piciorul la o şansă imensă Dacă visezi că te tunzi şi plângi – este posibil să suferi mult de pe urma unei pierderi. Fie că este vorba despre o pierdere materială sau emoţională, pierderea părului în acest caz nu aduce veşti bune Iată cum visul în care te tunzi poate avea semnificaţii multiple, mai ales ţinând cont de context, de starea ta de spirit din timpul visului şi de persoana care te tunde. De regulă, atunci când te tunzi în vis, acest simbol nu aduce veşti bune cu privire la evenimentele care ţi se vor petrece în viitorul apropiat. Această acţiune simbolizeaza o trăire interioară a celui care visează şi este legată strict de conflictele cu care spiritul acestuia se confruntă zilnic. Astfel, ne dăm seama că acest vis nu este unul uşor de ignorat, mai ales dacă se repetă la o anumită perioadă de timp.

Ce înseamnă când visezi că te tunzi scurt? Atunci când visezi că te tunzi scurt este semn că anumite situaţii se petrec în jurul tău destul de repede şi nu ai timp să asimilezi şi să ţii pasul cu noile schimbări din viaţa ta. De asemenea, dacă tu decizi să te tunzi scurt asta semnifică faptul că vrei să tai răul de la rădăcină într-un anumit context care nu îţi dă pace şi eventual să încerci să reconstruieşti totul de la zero.

