Ce înseamnă când visezi șerpi. Puncte cheie de interpretare. Să te temi sau să te bucuri că îi visezi? Află!

Ce inseamna cand visezi serpi? Atunci cand in vis iti apar serpi inseamna ca taratoarea are legatura cu provocarile si sentimentele pe care trebuie sa le faci fata in viata de zi cu zi.



Potrivit teoriei de intrepretare a viselor a lui Freud, un sarpe reprezinta un simbol falic care poate fi legat de o figura masculina, energie masculina sau cum iti experimentezi sexualitatea. Interpretarea viselor despre serpi nu se opreste, insa, aici. Pentru a-i intelege mai bine semnificatia trebuie sa privesti mai adanc in interpretarea acestui simbol bogat.

Iata cele mai comune intelesuri asociate cu aparitia sarpelui in vis:

– defaimare, inselaciune, ura, tradare;

– sarpele este simbolul subconstientului;

– sarpele indica faptul ca te afli in plin proces de vindecare si rezolvare a unor probleme;

– daca visezi ca ai calcat pe un sarpe = ai prieteni credinciosi;

– sarpele este simbolul unei parti salbatice a ta sau a unei resurse neexploatate;

– sarpele poate reprezenta intuitia ta sau un aspect al spiritualitatii tale; instinctul tau, ceea ce te misca cu adevarat;

– daca sarpele este in iarba = urmeaza sa ai noroc in amor;

– serpii apar in vise in timpuri de tranzitie sau de transformare;

– din perspectiva freudiana, sarpele reprezinta un simbol falic.

In general, sarpele din vis inseamna ca te confrunti cu o situatie dificila, sau cu emotii nerezolvate din viata de zi cu zi.Daca sarpele este agresiv poate fi vorba despre femei viclene care te vor amagi. Daca sarpele se zvarcoleste, fii atent la dusmani.

Sau, dintr-o perspectiva pozitiva, aparitia sapelui in vis poate insemna si ca vindecarea sau transformarea din viata ta se intampla acum. Daca sarpele este de casa, inseamna ca partenerul de viata iti este fidel.

Ce inseamna cand visezi serpi. 3 aspecte cheie in interpretarea sarpelui care apare in vis

Intelege semnificatia in totalitate a visului.

Transforma elementele din vis in indicii pe care sa le foloseste pentru a-l decoda.

Incearca sa conectezi visul cu ce se intampla in viata ta.

Daca stii cum sa iti interpretezi visele vei gasi modalitati de a rezolva aceste probleme si vei incuraja dezvoltarea personala. Prezenta sarpelui in vis ar putea fi un semnal ca este momentul sa-ti infrunti fricile sau situatia ameintatoare din viata reala.

Daca simti frica atunci cand vezi sarpele in vis, inseamna ca ai dificultati in ceea ce priveste infruntarea unei situatii incerte sau necunoscute din viata ta.

Cand prezenta sarpelui este neutra sau prietenoasa inseamna ca te confrunti cu temeri sau frici legate de siguranta. Este un indicator ca te vindeci.

Daca visezi un sarpe salbatic, ar putea dezvalui anumite aspecte negatice asociate cu un animal, ca de exemplu frici, temeri sau ingrijorari legate de ceva ce nu se afla sub controlul tau.

Daca visezi un animal de companie sarpe, ar putea avea legatura cu aparitia unei oportunitati de vindecare sau schimbari pozitive in viata ta.

Cand te lupti cu un sarpe in vis, inseamna ca te impotrivesti unei schimbari sau ca te lupti cu o decizie sau cu anumite sentimente in viata de zi cu zi. Poate reprezenta o lupta puternica in relatia intima sau la birou.

Cand esti urmarit de un sarpe inseamna ca te confrunti cu o situatie infricosatoare in viata reala care nu iti da pace. Emotiile pe care le-ai ignorat se intorc mereu la tine.

Un vis in care este atacat de un sarpe poate fi o chemare pentru a explora o situarie provocatoare in viata ta si cum sa o gestionezi.

In cazul in care esti muscat in vis de un sarpe inseamna ca trebuie sa fii atent la ceea ce ai tot evitat din cauza ca era prea intimidanta sau inconfortabila.

Daca sarpele te improasca cu venin inseamna ca in viata ta exista o influenta negativa careia iti este dificil sa ii rezisti. Ar putea reprezenta o relatie „otravitoare” sau un cuvant negativ sau unele zvonuri legate de tine.

Vorbitul cu un sarpe inseamna ca esti angajat intr-un proces de intelegere mai inalta a ta sau a lumii inconjuratoare. Inseamna ca esti deschis la primirea unor informatii de natura mistica.

Daca ai un dialog cu sarpele sau daca acesta iti vorbeste inseamna ca potentialul tau s-a implinit si ca esti deschis la nou posibilitati.

Un sarpe care fuge, in vis, poate prevesti vijelii, vremuri tulburi, un vant mare in viata ta.

Cand visezi un sarpe in iarba poate inseamna ca vei avea parte de noroc in iubire. D

Daca visezi multi serpi agresivi inseamna ca vei avea parte de femei care vor sa te amageasca, sa iti creeze neplaceri.

Un sarpe foarte mare in vis inseamna ca esti inselat, iubitul/iubita nu iti este fidel/a i

Un sarpe mic prevesteste necazuri.

Ce inseamna cand visezi serpi. Conectarea sarpelui din vis cu viata ta

O metoda generala de intrepretare consta in asocierea trasaturilor animalului visat cu situatia ta de viata sau cu personalitatea ta. Ai putea descoperi ca urmatoarele caracteristici ale sarpelui din vis sunt prezente si in viata reala.

– Serpii sunt animale salbatice, imposibil de antrenat. Se afla dincolo de orice control uman.

Interpretare: Fii atent daca experimentezi sentimente sau situatii pe care simti ca nu le poti controla; cauta sa vezi daca trebuie sa fii atent la o anumita parte nedezvoltata a ta care are nevoie sa se exprime sau sa se dezvolte armonios.

– Serpii sunt imprevizibili. Au tendinta de a ataca prin surprindere; apar pe neasteptate si dispar la fel de repede.

Interpretare: poti asocia aceste calitati cu o frica pe care o ai sau cu propriul comportament atunci cand te confrunti cu o provocare?

– Serpii declanseaza aversiune si frica la oameni.

Interpretare: cand oamenii si serpii se intalnesc, exista pericolul ca reptila sa atace, crezand ca se afla in primejdie.

– Serpii sunt aproape de pamant si sunt asociati cu pamantul.

Interpretare: Incearca sa te concentrezi pe conexiunea ta interioara cu pamantul; sau poate te simti la pamant, sau cu picioarele pe pamant; cum iti folosesti instinctele primare.

– Cand cresc, serpii naparlesc, lasa in urma pielea veche in timpul procesului de transformare.

Interpretare: Serpii sunt simboluri pentru transformare persoana; atentie la ce se schimba in viata ta sau ce speri tu sa se schimbe sau sa lasi in urma pentru a merge mai departe.

– Daca esti muscat, sarpele iti injecteaza venin care este mortal.

Interpretare: Moartea sau frica de moarte din vis nu trebuie luata in sens literal. Este, adesea, un deces simbolic, o moarte a vechiului si oportunitatea de a scapa de ceea ce nu-ti mai este de folos. Poate insemna si parerea de rau pentru pierderea a ceva a a cuiva care era important pentru tine.

– In veninul sarpelui se afla si antidotul.

Interpretare: Adesea, o situatie provocatoare este si o oportunitate de a descoperi ceva nou sau sa profiti de o oportunitate.

Ce inseamna cand visezi serpi. Puncte cheie care sa-ti largeasca interpretarea visului

Reconecteaza-te cu sarpele din vis

Caracteristicile sarpelui din vis simbolizeaza ceva ce se intampla sau te preocupa in viata reala. Trebuie sa-ti reamintesti ca prezenta sarpelui a fost in vis.

Spre exemplu, te-ai putea proiecta din nou in vis si sa-ti amintesti detaliile despre cum arata reptila, cum se misca si cum te simteai tu. Ai putea sa-ti imaginezi cum ii pui intrebari sarpelui in legatura cu intentiile sale, cu mesajele pe care le are pentru tine. Asa ai putea interpreta de fapt ce simbolizeaza sarpele din vis.

Ce inseamna cand visezi serpi. Sarpele din vis si subconstientul

Cand interpretezi un vis, un punct important este sa nu uiti ca reptila ar putea fi de fapt un semnal trimis de catre subconstientul tau.

Ar putea fi un indicator al faptului ca ar trebui sa acorzi atentie la ceva ce ai evitat pana acum. Interpretarea visului te va ajuta sa descoperi despre ce este vorba si ce ar trebui sa faci in legatura cu asta.

Cand visezi un sarpe ai putea folosi interpretarea pentru a incuraja schimbarile pozitive care au loc in viata ta. Un vis cu un sarpe ar putea fi asemenea unei monede cu doua fete: pentru fiecare frica, teama, ingrijorate, anxietate exista o oportunitate ca ceva pozitiv sa te ajute sa-ti schimbi in bine viata.

Bonus: Simbolul sarpelui in mituri si traditii populare

In traditia iudeo-crestina sarpele a pacalit-o pe Eva in Gradina Edenului. Asadar, sarpele este simbolul tentatiei, a raului si pacatului.

In traditia hindu: Zeul Siva poarta un sarpe in jurul gatului, ca o reprezentare a controlului fortelor intunecate si a tentatiei. De asemenea, simbolizeaza forta vietii: kudalini.

In mitologia greaca Medusa este o femeie care are serpi in par, iar daca te uiti in ochii ei te transformi in stana de piatra. Potrivit perspectivei psihoanalitice, simbolizeaza castrarea sau reprezinta energia sexuala.

Un alt mit grecesc vorbeste despre Aesclepius, Zeul Vindecarii si al Medicinei. Asadar, sarpele din vis reprezinta oportunitatea de vindecare.

Temutul sarpe Aztecs din America de Sus simbolizeaza creatorul vietii.