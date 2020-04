Ce înseamnă când visezi sânge? E de bine sau de rău?

Te intrebi de multa vreme ce inseamna cand visezi sange? Este un semn bun sau rau. In general, este un semn bun. Potrivit culturii vestice, sangele este simbolul vitalitatii. In Interpretarea viselor de Duke of Zhou sangele in vis indica prosperitate si, adesea, implica norocul. Insa aceasta este o interpretare obisnuita.

Iata o analiza mai detaliata a sangelui din vise: Ce inseamna cand visezi sange?

Sangele este simbolul energiei vitale. Daca visam ca ne curge sange dintr-o rana, inseamna ca vom suferi o pierdere de energie nervoasa sau fizica, cauzata de suparari sau de remuscari. Ne vom simti epuizati si fara chef de viata.

- Partea corpului care sangereaza ne poate da indicatii asupra ranii sufletesti care ne macina, pentru a lua masurile necesare in vederea revenirii la normal.

Loading...

- Sangele inseamna viata, emotie, pasiune. A-ti vedea venele, arterele: nevoie de introspecţie, de intimitate.

- A varsa sange: nevoia de schimbare a partenerului.

- A-ti pierde sangele: nevoie de schimbare, de innoire personala.

- A vedea o pata de sange: sentimente de vina legate de sexualitate.

Ce inseamna cand visezi sange? Sangerare abundenta



- Femeile care viseaza sange sugereaza menstruatie si sarcina.

- Barbatii care viseaza sange poate dezvalui teama de corpul feminin si sex sau dorinta de asalt sexual.

- Hemoragie in vis poate sugera tensiune interioara sau autosacrificiu.

-Daca visezi ca tu sau altcineva sangerati inseamna ca esti superobosit si foarte stresat in ultima perioasa; sugereaza ca ar trebui sa te odihnesti si sa-ti reorganizezi programul.

- Daca visezi ca sangerezi abundent ar putea insemna ca iti vei pierde viata sau ca esti doborat de durerea pierderii unei persoane iubite. Totodata, ar putea indica o infrangere, o pierdere financiara sau chiar un faliment.

Daca visezi ca esti fericit in timp ce privesti o persoana ce sangereaza inseamna ca nu suporti aceea persoana sau ca simti dorinta de a o ataca.

- Visul ca cineva moare inecat in sange sugereaza ca vei avea oportunitatea de a avea la dispozitie un capital financiar important si ca este momentul sa-ti demonstrezi talentele.

Ce inseamna cand visezi sange? Treci peste o balta de sange

Daca visezi ca treci peste o balta de sange sugereaza ca vei primi o mana de ajutor pentru a reusi.

Daca visezi ca scuipi sange inseamna ca ti se va implini o dorinta arzatoare sau ca o veche rivalitate se va incheia.

Daca visezi ca bei sange inseamna ca te vei imbogati.

Daca visezi ca sangerezi pe masa de operatie inseamna ca esti ingrijorat de schimbarile care se petrec la locul de munca.

Daca visezi ca iti curge sange din nas inseamna ca vei avea unele probleme.

Daca visezi ca iti sangereaza un deget inseamna ca vei suferi o pierdere financiara sau ca vei fi inselat.

Ce inseamna cand visezi sange? Rana la picior

Daca visezi ca iti sangereaza un brat inseamna ca vei suferi pierderi financiare din cauza greselilor tale.

Daca visezi ca iti sangereaza un picior inseamna ca vei progresa in cariera, ca avei avea o viata mai confortabila si ca vei castiga o suma importanta de bani.

Daca visezi ca esti ranit la picior si iti curge sange din el indica o pierdere din cauza tradarii unui subordonat.

Daca visezi ca ai abdomenul plin cu sange inseama ca vei primi foarte multi bani.

Daca visezi o podea plina cu sange inseamna ca ar trebui sa fii in alerta si sa alegi siguranta.

Daca visezi ca patul sau hainele sunt insangerate inseamna ca te vei imbolnavi sau ca vei fi implicat intr-un caz de nerespectare a legii si ca ar trebui sa fii foarte atent.

Daca visezi ca patul sau hainele altei persoane au sange pe ele atunci iti vei invinge adversarii.

Ce inseamna cand visezi sange? Ai ranit pe cineva

Daca visezi ca florile sangereaza inseamna ca esti apreciat pentru curajul si determinarea de care dai dovada in orice situatie.

Daca visezi ca te umpli de sangele unei persoane pe care ai ranit-o inseamna ca persoana din vis iti va da bani daca o ajuti.

Daca visezi ca o persoana sau un animal isi pierde tot sangele ca urmare a unei decapitari inseamna ca vei primi multi bani, ca vei fi promovat la birou sau ca vei avea o reputatie buna.

Daca visezi ca te speli sau iti speli hainele cu sange inseamna ca vei trece printr-o perioada grea ca urmare a unor pierderi financiare.

Daca visezi ca incerci sa ascunzi o haina patata cu sange inseamna ca incerci sa-ti ascunzi greselile.

Daca visezi ca hainele unei persoane sunt pline de sange inseamna ca acel om va avea ghinion sau va avea rezultate proaste.

Daca visezi ca te patezi cu sangele unei femei inseamna ca vei avea o noua partenera.