Ce le aduce zodiilor solstițiul de iarnă din 2019, cu Soarele în Capricorn

Coliva are origini înainte de creștinism, nefiind invenția creștinilor. Originile ei se regăsesc în ritualuri păgâne, mai exact în manifestările mortuare precreștine legate de cultul pământului ca divinitate. Află cum se face coliva.

Doua actiuni de protest au avut loc in weekendul trecut în capitala Belarusului împotriva ”integrării profunde” cu Rusia. Actiunile nu au fost autorizate, dar politia nu a intervenit, mitingul fiind organizat în mod pașni, fără ca vreo persoana sa fie reținuta.

Multe voci spun că mașinile cu hidrogen sunt viitorul, iar recordul stabilit recent de Hyundai aduce un plus de credibilitate acestei teorii.

Vărsător Sfârșitul de an vine cu multiple dileme legate de o decizie pe care trebuie s-o iei, fie în domeniul profesional, fie în cel personal. Ți se ivește oportunitatea unui nou loc de muncă și nu știi ce să alegi între confortul slujbei actuale și avantajele noii propuneri. Ești prinsă între doi parteneri față de care nutrești sentimente puternice, dar mergi după îndemnul inimii, pentru că te va conduce pe firul karmic.

Capricorn Solstițiul de iarnă deschide o nouă epocă pentru tine, în care vei ieși din anonimat, mai ales că Soarele este în zodia ta și îți luminează cărările. Toată configurața astrală te ajută să-ți împlinești visurile, iar proiectele pe care le demarezi sunt grandioase, complexe și pline de beneficii. Te vei apuca să strângi bani pentru o cauză umanitară, îți vei lansa o carte sau vei pleca în străinătate, într-un proiect internațional. Și în dragoste trăiești pe picior mare, pentru că sfârșitul de an îți va aduce o cucerire surprinzătoare.

Săgetător Tranziția Soarelul prin Capricorn te face să fii mai organizată și mai puțin aventuroasă, să-ți urmărești cu o mai mare perseverență scopurile. Încercarea sfârșitului de an este, pentru tine, cea de a-ți investi energia în anumite proiecte pe termen lung, în loc s-o risipești pe acțiuni mărunte. Fie că pui bazele unui parteneriat profesional sau a unuia sentimental, miza ta este cea a asumării de obligații și responsabilități. Este posibil să spui da unei cereri în căsătorie sau să semnezi un contract pe termen lung.

Balanță Sfârșitul de an te va întâmpina cu o energie debordantă care va face lucrurile să crească în jurul tău. Planurile tale vor prinde viață, iar cei apropiați te vor sprijini în tot ceea ce îți dorești. Mai mult decât atât, îți vor ieși în cale protectori și oportunități neașteptate, pentru că ai atins anumite puncte energetice magice pe axa destinului tău. Ceea ce începi acum, fie că este vorba de un curs, de o afacere sau de o legătură sentimentală, va prinde rădăcini și se va transforma într-un proiect de lungă durată, care îți va schimba viața.

Fecioară Odată cu solstițiul de iarnă, prioritățile tale se schimbă și vei pune semințele unui nou traseu de viață. Te vei descătușa de legături toxice, atât în mediul profesional, cât și în viața personală, și te vei concentra pe ceea ce poți clădi cu mâna ta, fără dependențe și ajutor din afară. Gradul tău de libertate va crește și vei merge spre o direcție pe care ți-ai dorit-o de mult timp. Te vei simți mult mai în acord cu ființa ta profundă, mai ales că sfârșitul de an îți va scoate în cale o iubire autentică.

Asupra zodiilor se produc adevărate schimbări de destin, ce deschid noi drumuri pentru anul care urmează. Haideți să le descoperim împreună! Influențele solstițiului de iarnă în viața zodiilor Berbec Solstiţiul de vară influenţează viaţa zodiilor Semnul Berbecului, un semn de foc, caracterizat prin corectitudine și spirit moral, este pus la încercare în această iarnă prin diferite influențe astrale, dar și prin amprente karmice. El va trebui să găsească un echilibru între respectarea normelor și tradițiilor și nevoia de libertate pe care a resimțit-o în ultimul timp. Va trebui să fie mai atent la propriile dorințe și să iasă din „corsetele” obligațiilor și normelor, fără a aluneca însă în libertinaj și imoralitate. Are de dus niște datorii transgeneraționale sau din vieți anterioare, respectiv să aibă grijă de anumite persoane care îi cer ajutorul. Dar trebuie să găsească o cale de mijloc, pentru a se ocupa și de lucrurile care îi fac bine.

