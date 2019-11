Ce riști dacă stai prea mult în fața calculatorului

Statul la calculator mai mult de opt ore pe zi, poate atrage după sine probleme de sănătate care pot fi greu de tratat, dar care pot fi evitate respectând o serie de reguli.



În vremurile noastre calculatorul a devenit unealta care ne ajută să îndeplinim mai ușor sarcinile de la serviciu sau din viața de zi cu zi. Dezvoltarea tehnologiei ne ajută, dar pe de altă parte utilizarea calculatorului prea mult timp de către oameni pe o perioadă îndelungată poate afecta sănătatea fizică, cât și psihică. Durerile de cap, de brațe, de umeri, de picioare, dar și oboseala cronică, sunt doar câteva dintre consecințele statului foarte mult la calculator.

Fără doar și poate, în zilele noastre, cu ajutorul calculatorului poți face foarte multe lucruri. De la muncă și rețele de socializare până la transmisiuni sportive, filme, seriale, YouTube și, mai ales, jocuri video de orice gen, ecranele sunt tot mai prezente în viața noastră. Tot mai spectaculoase, grație progresului tehnologic, jocurile video sunt foarte captivante, iar competițiile eSports internaționale pun deja la bătaie premii fabuloase, de zeci de milioane de dolari, la care visează orice pasionat de sporturi electronice. Lucrul acesta necesită însă multe ore de stat la computer în fiecare zi. Chiar și sloturile video, cu sau fără mize reale, intră în topul celor mai captivante jocuri. De la clasicele Sizzling Hot, Book of Ra sau alte titluri produse de Novomatic și până la cele lansate în ultimii ani de NetEnt – Jumanji, Narcos sau Planet of the Apes, sloturile video nu duc deloc lipsă de fani pe internet.

Boli pe care le poți dezvolta dacă stai mult timp la calculator

Tot mai mult mulți pacienți acuză dureri de spate. Afecțiunile coloanei vertebrale sunt primele simptome că petreci prea mult timp la calculator. Poziția cocoșată de la birou se resimte, nu este o întâmplare că statisticile arată că cei mai mulți cu probleme lombare au profesii sedentare. Specialiștii recomandă ca spătarul scaunului să fie drept și să nu existe spațiu între spătar și spate. Pentru a evita poziția cocoșată este recomandat să ai tastatura aproape de corp.

Problemele cu ochii sunt și ele în capul listei afecțiunilor celor care stau foarte mult cu ochii ațintiți în fața computerului. Un studiu arată că aproape jumătate dintre români suferă de o anumită afecțiune oftalmologică. Cei mai afectați sunt cei care folosesc tot mai des gadgeturile. Este unul dintre motivele pentru care cei mici ajung să poarte ochelari încă din primii ani de viață. De asemenea, medicii au și recomandat părinților ca utilizarea tabletei sau a telefonului să vină după vârsta de trei ani. Consiliul european de Optometrie și Optică arată că 45% dintre români au probleme de vedere.

Durerile de picioare sunt o altă problemă care poate să apară dacă timpul petrecut pe scaunul de birou este unul foarte mare. Este foarte important să ai un confort care să ofere picioarelor posibilitatea de a se relaxa. Tălpile trebuie să stea fixate pe podea și trunchiul împins în spătarul scaunului. Aceasta este una dintre condițiile de bază pentru a preveni apariția problemelor de circulație sau gambele amorțite.

Așadar, statul la calculator foarte mult timp în fiecare zi poate aduce probleme de sănătate, dar dacă sunt respectate câteva reguli de bază, recomandate de specialiști, atunci putem preîntâmpina toate aceste posibile boli.

https://sfatulparintilor.ro/