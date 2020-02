Ce să mănânci atunci când te confrunți cu răceala

Reiau publicarea de texte în TIMPUL. Am încetat în fatidicul an 2018, când mișcarea noastră pentru Unire a speriat pe mulți și a fost zdruncinată din temelii. De la Plahotniuc, la conserve KGB, deghizați în mari patrioți ai neamului, toți au făcut ca mișcarea noastră să fie...

Văd multă vârcoleală a guvernării socialisto-democrată pe lângă istorie. Ba ministrul care încurcă discursurile are ceva cu manualele, ba se resping toate proiectele Institutului de Istorie, de o expertiză la comandă (despre asta voi mai scri), ba se organizează diferite...

Cristian Tudor Popescu a comentat la Digi24 căderea Guvernului Orban și strategiile politice de moment ale PNL și PSD. „ Nu am de unde să știu dacă a fost o înțelegere între domnii Ciolacu și Orban. Ce știu cu certitudine este că s-a desfășurat Campionatul Național de Ridicol...

Cu toții suntem diferiți și posedăm trăsături care ne deosebesc de celelalte persoane din jurul nostru. Pe lângă aceste calități individuale, fiecare zodie are o anumită putere, rezultat al vibrațiilor astrale unice ce caracterizează trecerea de la un semn zodiacal la...

Vladimir Putin, președintele Rusiei, e considerat un lider autoritar. Niște oameni talentați au decis să vină cu un pamflet la adresa sa. Vladimir Putin e cunoscut pentru faptul că ar conduce Rusia cu mână de fier. E văzut drept un lider autoritar, are viziuni...

Profesoara din Suceava care a predat în China și s-a întors în țară la începutul acestei luni nu este infectată, analizele făcute arătând că ea nu are coronavirus, au declarat două surse medicale pentru HotNews.ro Profesoara de 32 de ani a fost...

Mierea are proprietăți antioxidante și antimicrobiene naturale, care o fac un aliment ideal în confruntarea cu virusuri, bacterii și ciuperci. Mai mult, ea ameliorează durerile de gât, mai ales în combinație cu lămâia și ghimbirul.

Citricele conțin vitamina C, un antioxidant care ajută mult la îmbunătățirea sistemului imunitar. Mai găsești vitamina C și în ardei roșii, brocoli, papaya, cartofi dulci și roșii. Ghimbir Ghimbirul este deosebit de eficient în lupta cu răcelile, mulțumită unei substanțe chimice din el care țintește exact rino-virusurile (adică familia de virusuri cea mai des întâlnită în răcelile obișnuite).

