Ce spune ministrul Mediului despre defrișările din pădurea Băneasa

Costel Alexe, ministrul Mediului, a declarat că nu crede că pădurile din jurul orașelor dispar peste noapte, vorbind în acest caz despre tăieri din pădurea Băneasa. El a anunțat că va merge la fața locului, iar Corpul de control din subordinea sa va va verifica marți legalitatea defrișărilor semnalate în ultima perioadă.



„Nu cred că din păcate în România pădurile fie din jurul oraşelor, fie din ţară, dispar peste noapte. În cazul pădurii Băneasa cred că exploatarea e începută mai demult, pentru că am primit şi eu ca şi dvs. foarte multe sesizări. Aceasta este harta pădurii. Din 1.343 de hectare cât are astăzi pădurea Băneasa, 63% din suprafaţa ei este proprietate privată, doar 37% este proprietate publică a statului administrată de Romsilva. (...) Astăzi, chiar dacă proprietarii privaţi au obligaţii legale de exploatare conform amenajamentelor, eu personal, ca ministru, sunt direct preocupat ca pentru marile oraşe, cum este şi Bucureştiul, aceste păduri să aibă rol de protecţie. Şi o să vedeţi că în perioada următoare şi pe dvs. şi pe bucureşteni o să-i surprindem plăcut numai cu veşti bune”, a spus Costel Alexe, luni seară, la Digi24.

„Miercuri dimineaţă merg personal în pădurea de la Băneasa, pentru că vreau să văd încă o dată ce au constatat colegii mei din Garda Forestieră Bucureşti. Mâine merge pe teren o echipă a Corpului de control al ministrului, să ne asigurăm că nu a fost tăiat niciun copac ilegal şi, evident, măsurile care vor fi luate cu aceste păduri vă vi le voi comunica miercuri”, a completat ministrul Mediului.

Fundația Eco-Civica a anunțat luni că ce a constatat în pădurea Băneasa este „foarte îngrijorător”.

„Este emisă Autorizație de exploatare pe 24 ha din pădure, rărituri, urmate, normal, de igienă etc. Sunt marcați, spre tăiere, 1649 arbori și un volum de 576 metri cubi. Ce se-ntâmplă in pădure nu prea e legal. Din sute de arbori tăiați, nu am depistat decât doi arbori uscați, în rest toți erau sănătoși tun. Răriturile și celelalte lucrări de igienă s-au făcut numai pe arbori sănătoși. Culmea e că arborii vechi, căzuți la pâmânt, deja putreziți de când au căzut, nu au fost extrași din pădure, crăcile căzute în mod natural erau tot în pădure”, se arată într-un mesaj care înspțește mai multe fotografii cu copaci defrișați.

„Am întâlnit și marcaj pe cioată al cărei arbore se prăbușise natural, de ceva timp. De ce era marcată? Pentru că în locul acelui arbore putrezit s-a extras unul sănătos. (...) Zic că întrețin dar marchează numai lemn sănătos. 1600 de arbori tăiați, cam cât pentru un parc de 25 ha, asta sună a crimă de mediu pentru un oraș poluat ca Bucureștiul”, precizează asociația.