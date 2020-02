Cea mai controversată rochie de la GALA PREMIILOR OSCAR: Natalie Portman a șocat pe toată lumea

Reiau publicarea de texte în TIMPUL. Am încetat în fatidicul an 2018, când mișcarea noastră pentru Unire a speriat pe mulți și a fost zdruncinată din temelii. De la Plahotniuc, la conserve KGB, deghizați în mari patrioți ai neamului, toți au făcut ca mișcarea noastră să fie...

Văd multă vârcoleală a guvernării socialisto-democrată pe lângă istorie. Ba ministrul care încurcă discursurile are ceva cu manualele, ba se resping toate proiectele Institutului de Istorie, de o expertiză la comandă (despre asta voi mai scri), ba se organizează diferite...

La început de an oamenii se roagă să aibă parte de un an bun și îmbelșugat, să fie pace în lume, multă sănătate și înțelegere în familie și, desigur, locuri de muncă bine plătite la baștină și prosperitate în țară.

Fenomenul mai puțin obișnuit care s-a manifestat în această iarnă în România este că nu s-a mai aflat sub influența unor fronturi atmosferice care să vină dinspre Est, cum se întâmpla de obicei, ci a fost afectată de mase de aer dinspre Vest, așa cum se va...

Combinatii de zodii. 10 cupluri care sunt fericite impreuna si 10 care doar se prefac Fiecare om are in minte modelul perfect cand este voba despre iubirea adevarata. Altora, insa nu le place sa priveasca cuplurile fercite (care se tin de mana, se saruta mereu sau se ating...

În istoria nominalizărilor Oscar, doar cinci femei au primit nominalizări la categoria Best Director, singura care a câștigat vreodată fiind Kathryn Bigelow, pentru filmul The Hurt Locker, în 2008.

Întrebată de reporterii Los Angeles Times care este semnificația rochiei, Natalie Portman a răspuns: „Am vrut să [acord credit] femeilor cărora nu li s-a [acordat credit] pentru munca lor incredibilă din acest an în modul meu subtil”.

Printre numele care s-au regăsit pe pelerina actriței s-au numărat: Lorene Scafaria (regizoarea filmului Hustlers), Lulu Wang (regizoarea filmului The Farewell), Greta Gerwig (regizoarea filmului Little Women) și Mati Diop (regizoarea filmului Atlantics).

Natalie Portman a purtat o rochie neagră cu accente aurii, însoțită de o pelerină neagră. Pe această pelerină au fost brodate numele regizorilor femei care nu au fost nominalizate la Premiile Oscar din acest an.

