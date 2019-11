Ceai de ceapă. Beneficii și contraindicații. Rețete pentru imunitate, tuse și dureri

Ceaiul de ceapa (indiferent de culoarea legumei) are o multime de proprietati medicinale. In afara de mirosul specific, gustul unui ceai de ceapa difera in functie de de tipul legumei folosite (rosie, galbena, alba etc).



Istorie si origini

Ceapa este cultivata si folosita inca din antichitate. Ceaiul de ceapa salbatica era folosit de mamele din tribul Blackfeet pentru a transfera proprietatile sale benefice catre bebelusii lor. In schimb, tribul Cheyenne folosea ceaiul de ceapa pentru reduce durerile cauzate de bubele din cap.



Substantele fitochimice din ceaiul de ceapa precum disulfidele, trisulfidele, cepaene si vinil-ditiina cresc eficacitatea vitaminei C in lupta impotriva toxinelor periculoase din organism. In plus, aminoacizii ajuta la eliminarea metalelor grele din corp, ceea ce inseamna ca sustin detoxifierea.

Ceai de ceapa. Sanatatea inimii

Tiosulfinatele din ceaiul de ceapa impiedica celulele rosii sa formeze cheaguri de sange, ceea ce inseamna reducerea riscului de blocare a unui vas de sange, care este una din cauzele principale ale afectiunilor inimii. Dialil disulfidul din ceapa poate reduce nivelul colesterolului si al trigliceridelor, adica scade riscul de boli cardiovasculare.

Diabet

Prezenta mineralelor si a compusilor sulfurosi din ceapa imbunatatesc activitatea insuline asigura o reducere graduala a nivelului de glucoza din muschi si celule. Pe de alta parte, flavonoidele si quercetina par a reduce nivelul zaharului care se acumuleaza in nervi si celulele rinichilor, la persoanele care au diabet de tip 2. Totusi, in cazul persoanelor sanatoase nivelul zaharului din sange nu este redus de catre ceaiul de ceapa.

Reducerea simptomelor tusei si racelii

Sulful din ceaiul de ceapa ajuta la eliminarea flegmei in cazul persoanelor care se confrunta cu probleme respiratorii, ceea ce inseamna o reducere a tusei din cauza congestiei de la cailor respiratorii.

Astm

Cantitatile importante de flavonoide, quercetina care se gasesc in ceaiul de ceapa au ca efect relaxarea muschilor, ceea ce inseamna o mare eliberarea pentru persoanele care sufera de astm sau bronsite. In plus, compusii de sulf impiedica reachiile biochimice responsabile pentru conditiile astmatice.

Cancer

Mai multe studii au demonstrat ca un consum de ceai de ceapa rosie, bogat in querina, reduce semnificativ riscul de diverse tipuri de cancer: la plamani, ovarian, la san, de prostata sau la colon. Acest antioxidant alaturi de vitamina C scad impactul radicalilor liberi asupra organismului prin inhibarea enzimei xantina oxidaza, responsabila pentru producerea radicalilor liberi.

Ceai de ceapa. Imunitate

Prezenta anumitor compusi precum quertina si sulful pot ajuta in lupta impotriva infectiilor. Quertina pare sa reduca reactiile alergice prin impiedicarea organismului sa elibereze histaminele care cauzeaza stranutul, in vreme ce tiosulfatii pot distruge salmonela si E. coli si, prin urmare, stopeaza infectiile bacteriene.

Totodata, o ceasca de ceai de ceapa pe zi poate contribui la mentinerea unei stari generale bune de sanatate.

Sanatate digestiva

Ceaiul de ceapa contine fibre care ajuta tranzitul intestinal, ceea ce sprijina digestia corespunzatoare. Oligofructiza, o fibra solubila, pare sa ajute inmultirea bacteriilor bune din intestine. Totodata, anumite antibacterii din ceai previn deranjarea stomacului.

Scaderea in greutate

Continutul bogat in flavonoide, quertina din ceai creste nivelul de adipectina, un hormon cheie responsabil cu stimularea actiunii enzimei AMPK, care ajuta la arderea grasimilor. Mai mult, quercetina actioneaza ca un agent antiinflamator previne producerea de substante chimice proinflamatorii responsabile cu inmultirea tesuturile grase.

Ceai de ceapa. Sanatatea pielii si a parului

Vitamina C prezenta in ceaiul de ceapa contribuie la formarea colagenului care ajuta la sanatatea celulelor pielii si a parului. Pe de alta parte, vitaminele E si A combat problemele cauzate de periculoasele raze ultraviolete si, in acelasi timp, opresc efectele negative cauzate de radicalii liberi, precum imbatranirea prematura a pielii.

Ceaiul de ceapa ajuta la sanatatea oaselor

Cromul din ceai incetineste pierderea calciului din oase, ceea ce inseamna intarirea oaselor. In acelasi timp, sulful din ceai contribuie la construirea de tesuturi, cartilaje si tendoane ca si reducerea inflamatiilor la incheieturi.

Inducerea somnului cu ceai de ceapa

Aminoacidul, L-triotofan serverste ca sedativ natural si te ajuta sa ai un somn neintrerupt.

Efectele secundare ale ceaiului de ceapa

Atunci cand este consumat in cantitati mari, ceaiul de ceapa poate cauza balonare si diaree.

Ceaiul de ceapa in sarcina

Chiar daca se spune ca poate fi de ajutor in timpul sarcinii in cazul racelilor sau gripei este recomandat sa se bea in ceai de ceapa doar dupa ce gravida a vorbit cu medicul specialist. Acelasi lucru ar trebui sa faca si femeile care alapteaza.

Ceai de ceapa. Reteta pentru intarirea sistemului imunitar

Intr-un vas cu 2l de apa fierbinte se pune o mana de coji de ceapa maruntite, o lingurita de pudra de radacina de lemn dulce si cateva ace de pin.

Compozitia se tine pe foc de 20 de minute, se adauga apoi 2 linguri de macese zdrobite si se mai fierbe timp de un minut.

Bautura obtinuta se lasa 10-12 ore, se strecoara si se pastreaza in fridiger. Se bea 1l pe zi.

Reteta pentru dureri si crampe musculare

Se pune o mana de frunze de ceapa in 300 ml de apa fierbinte. Se lasa la infuzat pentru 8-10 minute si apoi se strecoara. Bautura se bea in doua transe: jumatate la ora 18:00, iar restul la ora 21:00.

Reteta pentru tuse

Se curata si se spala doua cepe. Se taie in patru dupa care se pun la foc intr-un litru de apa. Dupa ce apa a ajuns la jumatate, se ia vasul de pe foc si se pune in compozitie sucul de la o lamaie si cateva frunze de menta. Cine vrea poate sa puna si o lingura de miere (insa numai dupa ce amestecul s-a racit bine).

Se beau 4 cani de ceai pe zi, timp de 2-3 zile.

Reglare ciclu menstrual

Se pune o mana de coji de ceapa in jumatate de litru de apa fierbinte. Se lasa la infuzat pentru 10 minute.

Ceaiul se consuma de trei ori pe zi, timp de 7 zile. Prima ceasca se bea in cea de-a 10 zi dupa ce ai avut menstruatie.

herbalteasonline.com