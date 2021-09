Cele mai frecvente întrebări despre energia solară. Răspunde Alexandru Ciudin, directorul Agenției pentru Eficiență Energetică

Reprezentanții Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) sunt de părere că PNL - USR PLUS - UDMR trebuie să îi retragă sprijinul politic lui Florin Cîțu, după apariția celui...

Unul dintre reperele majore ale orașului São Paulo, Brazilia - clădirea Federației Industriilor (FIESP), construită în 1979, care are un design piramidal și o înălțime de...

Socialitul Igor Dodon s-a arătat deranjat de dedecizia Parlamentului Republicii Moldova de legislatură nouă, sub conducerea lui Igor Grosu. Acesta a refuzat să trimită observatori pentru...

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

La sase decenii de la consumarea ei, colaborarea Hitler-Stalin, 'autentificata' de acordurile dintre cei doi prezinta inca pete albe. Am constatat-o deja atunci cand arhivele rusesti ne-au relevat...

Inceputul de secol al XVI-lea aducea in tinuturile inzapezite ale Rusiei un monarh cum lumea nu mai vazuse inca de pe vremea imparatilor romani. Sadic, mistic, sangeros dar in acelasi timp diplomat...

Sfantul Mucenic Vavila a trait in vremea imparatului Numerian. Acest imparat dupa ce a jertfit idolilor pe copilul unui conducator pagan, dat drept zalog pentru pace, a mers catre biserica in...

Nasterea Maicii Domnului este primul praznic din Anul bisericesc, care incepe la 1 septembrie. Fecioara Maria s-a nascut din parinti foarte inaintati in varsta, Ioachim si Ana, ca rod al...

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Cât de des trebuie întreținute panourile? Panourile solare nu necesită întreținere. Panourile pot fi șterse din când în când, la fel ca geamurile, astfel încât să nu fie acoperite cu praf. Adesea precipitațiile le mențin curate. De asemenea, zăpada aluneca de la sine, deoarece panourile sunt instalate sub un unghi suficient de abrupt. De obicei, cea mai multă energie se consumă pe timpul iernii, când soarele strălucește mai slab, cât de optimă este această tehnologie pentru țara noastră? Pentru a echilibra consumul mare de energie electrică pe timpul iernii și producerea energiei electrice pe timpul verii, statul a elaborat schema de sprijin de contorizare netă, în care sistemul electric național lucrează ca un acumulator „virtual”. Astfel, surplusul de energie care este produs de obicei vara, poate fiutilizat de consumator pe timpul iernii. Totodată, este cert faptul că nici o sursă regenerabilă de energie nu poate rezolva de una singură problemele noastre energetice, nici în Moldova, nici la nivel global. Nici biomasa, nici hidroenergia, nici energia eoliană, nu vor putea produce toată energia electrică de care societateava avea nevoie în viitor.

Cât de rentabil este să instalezi panouri fotovoltaice în Republica Moldova? În Republica Molodova, soarele strălucește intensiv între lunile martie și octombrie. La noi în țară, soarele radiază cu o putere de aproximativ 1.300 kWh pe mp pe an în sudul Moldovei, ceea ce este la fel ca în multe state sudice din Europa. Pe vreme înnorată, cât de rentabilă poate fi instalația? Celulele solare nu au nevoie de lumina directă a soarelui pentru a funcționa, de aceea și în zilele înnorate se generează electricitate. Cu toate acestea, evident că randamentul este mai mic decât în ​​vremea însorită. De fapt, panourile produc electricitate din luminozitate, și nu din lumina directă a soarelui.

De cât spațiu trebuie să dispună un acoperiș? Pentru 1 kW de panouri fotovoltaice putere instalată, care ar produce anual între 1200-1300 kWh de energie electrică pe an, în Republica Moldova, este necesar de aproximativ 7 mp de acoperiș. De exemplu, dacă consumul anual de energie electrică este de aproximativ 10.000 kWh, este necesar de o centrală electrică de aproximativ 8 kW, pentru care sunt necesari circa 56 mp de acoperiș.Toate acoperișurile sunt potrivite pentru instalarea panourilor fotovoltaice? În principiu, da. Important este ca acoperișul să fie orientat preponderent spre sud și panta să aibă un unghi între 15 și 45 grade.

Care trebuie să fie puterea optimă a unei centrale electrice fotovoltaice? Dacă intenția este de a instala o centrală electrică pentru a acoperi consumul propriu de energie electrică, este necesar să fie dimensionată corect puterea centralei electrice. În mediu, o familie consumă în an aproximativ 3500-4000 kWh. Pentru a acoperi acest consum, o centrală electrică fotovoltaică cu o putere instalată de aproximativ 3 kw ar fi suficientă.

Câtă energie solară este produsă în Moldova? În 2020, producția de energie solară a fost de circa 1411,3 MWh, ceea ce reprezintă aproximativ 1,26 % din toată producția de electricitate din Republica Moldova. Cu toate acestea, în ultimii ani, rata de creștere a fost între 10-60% pe an și dacă această dezvoltare va continua și vom avea o rată medie de creștere de 10%, vom ajunge la peste 2500 MWh în 2025.

Care sunt beneficiile energiei solare? În timpul producerii energiei electrice din energia solară nu se emană emisii de gaze cu efect de seră. Totodată, în procesul de producere a celulelor sau a colectoarelor solare, consumul de energie este mic, în comparație cu cantitatea de energie care poate fi produsă pe durata vieții lor. Există mai multe tehnici de extragere atât a energiei electrice, cât și a căldurii din soare. Cele mai frecvente sunt celulele solare, care transformă razele solare în electricitate sau colectoarele solare, care transformă energia solară în căldură. Celulele solare sunt una dintre cele mai prietenoase mediului metode de a produce electricitate. Avem multe probleme globale legate de mediu, și este important să nu creăm altele noi atunci când le rezolvăm pe cele vechi. Problema climei este în prezent una dintre cele mai acute, iar energia solară are un rol important de jucat la nivel global pentru a înlocui combustibilii fosili. Care sunt dezavantajele energiei solare? Producerea energiei electrice prin utilizarea energiei solare, depinde, în primul rând, de condițiile meteorologice de afară și de anotimpurile anului. Când soarele apune nu se mai produce energie electrică, ceea ce înseamnă că energia electrică produsă de soare nu este constantă în comparație, de exemplu, cu cea hidro.

Cum este produsă energia electrică din energia solară? Energia electrică este produsă de celulele solare care convertesc energia soarelui. Celulele solare constau dintr-un material semiconductor subțire, de obicei siliciu, care le permite să capteze energia soarelui și să o transforme în electricitate. Mai apoi invertorul convertește curentul continuu în curent alternativ. Energia electrică care este produsă de o centrală electrică va fi solicitată, în primul rând, la locul cel mai aproapiat unde este consum. Dacă se produce mai multă energie decât se consumă și instalația este racordată la rețea, atunci energia este livrată în rețea, iar consumatorul poate beneficia de schema de sprijin de contorizare netă. În cazul în are consumatorul dispune de capacități de stocare, atunci această energie poate fi depozitată în acumulatoare.

Era liberei circulații a transformat totul, de la securitatea și locația muncii până la prețurile din magazine, scrie The Financial Times într-o analiză în care...

Robert Downey Sr., cineast cunoscut pentru titluri ca „Putney Swope” şi „Boogie Nights” şi tatăl actorului Robert Downey Jr., a murit la New York, pe 7 iulie, la...

Ziua internațională a prieteniei, marcată în fiecare an la 30 iulie, a fost adoptată oficial de ONU în 2011, în ideea de a transmite mesajul că prietenia între popoare,...

Unii cred că este rușinos să cumperi haine dintr-un magazine second hand. În România, încă mai există prejudecăţi legate de tendinţele SH. Peste graniță, fenomenul s-a...

Marcarea în fiecare an a Zilei internaţionale a carităţii a fost decisă de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), prin Rezoluţia /RES/ 67/105. Scopul acestei...

