Cele mai periculoase combinații de medicamente și alimente

Cand este vorba despre dieta si medicamente, combinatia medicamente alimente gresita poate duce la dezastru. Tocmai de aceea este indicat ca atunci cand te afli sub tratament sa fii atent si la meniu, sustin farmacistii.

Iata, asadar, cele mai periculoase combinatii de medicamente si alimente.

Limete si medicamente impotriva tusei

Poate ca ai auzit ca nu este indicat sa bei suc de grapefruit atunci cand iei statine, medicamente pentru reducerea colesterolului. Insa limetele si pomelo pot bloca o enzima care descompune statinele si alte medicamente, inclusiv cele care combat tusea. Pentru ca mai apoi medicamentele ajung in sange creste riscul de efecte secundare, sustine Mary Ellen Gullickson, farmacist la Marshfield Clinic in Wisconsin. In cazul dextrometorfanului, printre efectele secundare se numara halucinatiile si somnolenta; iar in cazul statinelor muschii pot fi afectati grav. Efectele cauzate de fructe pot dura una, doua zile, asa ca este cel mai bine sa le eviti atunci cand iei aceste medicamente.

Lactatele si antibioticele

Unele antibiotice intra in „conflict” cu calciul, fierul si celalalte minerale care se gasesc in lactate. „Iar acest lucru previne absorbtia antibioticelor, ceea ce inseamna ca le este afectata abilitatea de a lupta impotriva infectiilor”, subliniaza Gullickson. Asa ca, data viitoare cand ti se prescriu antibiotice imporiva acneei sau a unei infectii, intreaba medicul daca medicamentele intra in clasa tetraciclinei. Daca raspunsul este pozitiv, evita laptele, iaurtul si branza cu doua ore inainte de a lua pastilele. De asemenea, ai putea intreba farmacistul in legatura cu cel mai potrivit timp de a lua mutivitaminele cu minerale – care pot avea un efect similar asupra antibioticelor precum lactatele.

Carnuri afumate si antidepresive

Este important sa afli daca pilulele antidepresive care ti s-au prescris fac parte din clasa monoaminelor care, atunci cand sunt combinate cu alimente bogate in amoniacidul tiramina, au ca efect o crestere rapida a tensiunii arteriale. De asemenea, pe lista produselor interzise atunci cand iei antidepresive sunt incluse somonul afumat, vinul rosu, hot dog-ii, branza veche, sosul de soia si berea.

Ciocolata si ritalin

In afara cafeinei, ciocolata contine un stimulant numit teobromina, sustine Tom Wheeler, farmacist in cadrul Masonic Medical Center din Chicago. (Este motivul pentru care ciocolata este interzisa cainilor – corpul canin nu-l poate descompune). Toate aceste stimulente (teobromina si cafeina) combinate in organismul uman cu ritalin pot produce un cocktail de-a dreptul exploziv – te vei simti mult mai nervos, iritabil. Daca se intampla asta atunci lasa o pauza mai mare intre luarea pastilelor si desert.

N.B. Cu cat este ciocolata mai neagra cu atat mai multa cafeina si teobromina contine.

Suc de mere si medicamente antialergice

Renunta la nectarul de mere, portocale si grapefruits daca iei fexofenadine – cel putin cu 4 ore inainte de a inghiti pastila. Aceste sucuri inhiba peptida care transporta medicamentul din intestine in sistemul circulator. Ceea ce inseamna scadere absorbtiei substantei active – adica eficacitate cu pana la 70% mai scazuta a pastilei.

Scortisoara si warfarina

Persoanele care iau warfarina – un anticuagulant care impiedica formarea cheagurilor in interiorul vaselor de sange – au fost avertizate sa tina sub control vitamina K. Ceea ce inseamna ca nu ar trebui sa-si modifice dieta si sa consume in continuare legume cu frunze verzi sau broccoli – pentru ca vitamina K joaca un rol important in formarea cheagurilor de sange – procedand astfel pot afecta ingrosarea sangelui. Insa mai exista un pericol: scortisoara este bogata in coumarin, un compus care poate subtia sangele si, posibil, afecta ficatul.

Alcool si acetaminofen

Rezista tentatiei de a scapa de gustul de acetaminofen cu un pahar de tarie – organismul tau foloseste aceleasi enzime pentru a descompune cele doua substante. Tocmai de aceea este recomandat sa lasi un timp de cel putin 6 ore intre o bautura alcoolica si luarea unui medicamnet care contine acetaminofen. Mai mult, daca consumi alcool zilnic nu este o ideea prea buna sa iei medicamente care contin acetaminofen. Combinate regulat cele doua pot cauza probleme grave atat la ficat cat si la rinichi.

sfatulparintilor.ro