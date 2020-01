Celebrul jucător de baschet Kobe Bryant și fiica sa au murit într-un accident de elicopter - FOTO

Vedeta NBA, Kobe Bryant, 41 de ani, a murit după ce elicopterul în care călătorea s-a prăbușit în orașul Calabasas din California, potrivit New York Post. Potrivit unor surse citate de CNN, la bordul aparatului de zbor, alături de Bryant, s-ar fi aflat și una dintre fiice.



UPDATE 23:20 - Una dintre fetele lui Kobe Bryant, Gianna Maria, denumită și GiGi, în vârstă de 13 ani, se afla alături de tatăl ei la bordul elicopterului, în momentul prăbușirii. Cei doi au murit, împreună cu celelalte trei persoane din aeronavă.



Potrivit mirror.co.uk, aceștia mergeau la Academia Mamba, acolo unde voiau să joace baschet. Academia se află în apropierea orașului Thousand Oaks, Los Angeles.



Presa internațională notează că soția acestuia, Vanessa, nu se afla la bordul aeronavei. Acesta și celelalte trei fiice ale lor, Natalia, Bianca și nou-născura Capri (iunie 2019) nu au fost implicate în accident.

UPDATE 23:10 Mai multe personalități din lumea sportului și-au exprimat pe rețelele sociale regretele în privința morții neașteptate a lui Kobe Bryant. Printre aceștia s-a aflat și fostul jucător român de baschet, Gheorghe Mureșan, care a transmis condoleanțele sale familiei Bryant, dar și Nadia Comăneci și Gică Hagi.

UPDATE 22.55. Președintele Donald Trump a transmis un mesaj pe Twitter prin care a calificat drept "o veste teribilă".

Reports are that basketball great Kobe Bryant and three others have been killed in a helicopter crash in California. That is terrible news!