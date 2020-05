Comisia Europeană cere României ca în 4 luni să ia măsuri împotriva poluării în marile orașe

În particular, România nu a respectat valorile-limită pentru dioxidul de azot (NO2) în aglomerările București, Brașov, Iași, Cluj-Napoca și Timișoara și nu a luat măsuri corespunzătoare pentru a scurta cât mai mult posibil perioadele de depășire.

Care este zona din supermarket unde am putea contracta mai ușor coronavirusul? Profesorul Silviu Gurlui, conferențiar la Facultatea de Fizică Al. I. Cuza din Iași, a demonstrat la Digi24, de ce zonele frigorifice sunt cele mai periculoase locuri din spațiile comerciale.

Horoscop 15 Mai 2020, ora: 11:54

Ti s-a reprosat vreodata faptul ca nu poti pastra un secret sau ca esti prea impulsiva? Fiecare femeie are calitati si defecte, insa este important sa realizeze care sunt acestea din urma, pentru a le corecta. Astrologii iti vin in ajutor in acest sens si iti ofera o explicatie pentru...