Concentrația de gaze cu efect de seră a atins un nou record, anunță Organizația Meteorologică Mondială

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

În România post-decembristă comunismul a devenit un agent electoral de mare calibru al dreptei. Pentru că am avut un partid de stînga născut, pe bune, din cenușa fostului PCR, iar dreapta nu a prididit să proclame, la fiecare ciclu electoral, nevoia...

Raportul OMM, publicat luni, a indicat că concentrația medie globală de CO2 a ajuns la 407,8 părți per milion (ppm) în 2018, față de 405,5 ppm în 2017. În acest moment concentrația CO2 este cu 50% mai mare decât în 1750, înainte ca revoluția industrială să deschidă epoca folosirii pe scară largă a cărbunelui, petrolului și gazelor.

Concentrația de gaze cu efect de seră a crescut până la un nou nivel record, indicând că acțiunile de combatere a crizei climatice nu au avut până în acest moment niciun efect asupra atmosferei, se arată într-un raport al Organizației Meteorologice Mondiale (OMM), citat de publicația The Guardian. Potrivit organizației, diferența dintre ținte și realitate este atât "evidentă, cât și în creștere", scrie Mediafax. Avansul concentrației de gaze cu efect de seră rezultă inevitabil din cauza creșterii continue a emisiilor globale. Oamenii de știință au calculat că emisiile trebuie să scadă la jumătate până în 2030 pentru a oferi o șansă bună de a limita încălzirea globală la 1,5 grade Celsius, nivel peste care se estimează că sute de milioane de oameni se vor confrunta cu o frecvență sporite a valurilor de căldură, episoadelor de secetă, inundațiilor. Petteri Taalas, secretarul general al OMM, a declarat că: "Nu există niciun semn de încetinire și cu atât mai puțin un declin, în pofida tuturor angajamentelor din Acordul de la Paris privind schimbările climatice".

