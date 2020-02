Confruntările religioase violente în INDIA: cel puțin 25 de persoane au murit

Bilanțul morților în urma confruntărilor violente din New Delhi a ajuns la 25, relatează Al Jazeera.



Violențele dintre grupurile musulmane și cele hinduse au început duminică și au continuat pentru a patra zi la rând. Peste 200 de oameni au fost internați în spitale după ce au fost împușcați, stropiți cu acid, înjunghiați sau chiar loviți cu pietre.

Multe dintre victime au murit după ce s-au aruncat de pe clădiri înalte, în timp ce încercau să scape de atacatori. De asemenea, trupul neînsuflețit al unui ofițer din cadrul Biroului de Informații a fost găsit, miercuri, într-un șanț din zona Chand Bagh.

#खिसियाई_बिल्ली_जलाये_दिल्ली A big failure of Home Ministry who has been a mute spectator to the #violence and have unleashed their #goons in Delhi. pic.twitter.com/92ZQsEeX2w