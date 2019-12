Construcția hotelului de gheață, amânată pentru prima dată în ultimii 15 ani, din cauza căldurii

Vanessa Youness a fost arestată preventiv duminică pentru 30 de zile alături de Gelu Oltean, fostul șef al Serviciului secret al Ministerului de Interne, sub acuzația de trafic de droguri. Potrivit DIICOT, Youness, Oltean și un cetățean britanic sunt acuzați că organizau...

Tribunalul Bucuresti a decis condamnarea fostul primar al Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, la 8 ani si 6 luni de inchisoare in cazul Colectiv.

Orice femeie merită dragostea sinceră a unui bărbat care să o aprecieze şi să o iubească pentru ceea ce este. Indiferent de etapele prin care aceasta trece sau de dificultăţile pe care le întâmpină, ea are nevoie de sprijin şi suport. Orice bărbat care îşi doreşte...

Academia Română propune o modificare de substanță a Legii Educației Naționale, care să devină „stabilă și să cuprindă mai mult principii decât date concrete”, dar până atunci cel mai for de cercetare al României propune o serie de măsuri...

Meteorologii sibieni se aşteaptă ca marţi şi miercuri, la Bâlea Lac să se înregistreze cele mai mari temperaturi de până acum, de plus 11 grade. Cea mai călduroasă zi de 17 decembrie la Bâlea Lac a fost în urmă cu 30 de ani, când aici s-au înregistrat plus 9,6 grade Celsius, potrivit meteorologului Narcisa Milian.

Ca în fiecare an, o echipă formată din 40 de muncitori din Târgu Mureş ar fi trebuit să înceapă, la finalul lunii noiembrie, construcţia singurului hotel de gheaţă din judeţ, cel aflat la peste 2.000 de metri altitudine la Bâlea Lac. Căldura de afară şi faptul că lacul nu este încă îngheţat, de unde se lua materia primă pentru hotel, au făcut ca, în acest an, să nu se poată realiza inedita construcţie de gheaţă din Munţii Făgăraş.

Pentru prima dată în ultimii 15 ani, hotelierii de la Bâlea Lac au fost nevoiţi să amâne construcţia singurului hotel de gheaţă din cauza căldurii neobişnuit de mari, potrivit unui anunţ publicat de aceştia pe pagina de Facebook. "Dragi prieteni, având în vedere condiţiile meteorologice în această perioadă, trebuie să amânăm începerea lucrărilor la Hotelul de Gheaţă până în luna ianuarie! Rezervările făcute pentru perioada 20 decembrie - 20 ianuarie 2020 trebuie reprogramate! Sperăm că anotimpul de iarnă se va instala în următoarele zile pentru a putea începe lucrările. Echipa Hotel of Ice Bâlea Lac", este mesajul celor de la hotelul de gheaţă de la Bâlea Lac.

