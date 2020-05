Coronavirus: 7 MOTIVE pentru care Estul se descurcă mai bine decât Vestul

Declarațiile președintelui Igor Dodon cu referire la partenerii din Uniunea Europeană, care nu ne-ar ajuta în vreme de pandemie, sunt manipulatorii și de neiertat. Experții în...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Mihai Eminescu are pentru mulţi o imagine asemeni luceafărului din poezia cu acelaşi nume-rece, distant faţă de ceea ce se petrecea în veacul său, căutând iubirea eternă etc....

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

Am citit cu mult interes această erupție de creativitate a deputatului Bolea. Dacă sesizarea dată nu ar fi avut antetul parlamentului și nu ar fi fost semnată, aș fi crezut că asistăm la o farsă.

Premierul Ludovic Orban a declarat, astazi, ca Guvernul a alocat suma de 16, 5 milioane LEI pentru echipamente, materiale si medicamente "absolut necesare" pentru cetatenii din Republica Moldova. Orban a facut aceasta declaratie in fata sediului Executivului, acolo unde un convoi format...

6. Frica înscrisă în mentalități. Oamenii din Europa Centrală și de Est continuă să manifeste un respect mai mare pentru puterea de stat decât în Vest. Totuși, poate e mai curând cazul să vorbim de frică. Avem tot timpul tendința să-i considerăm pe polițiști potențiali dușmani și trăim cu teama că cineva vine peste noi și ne strică viața. În ce privește disciplina de care dau dovadă praghezii în criza actuală prin comparație cu parizienii sau londonezii, ar trebui totuși să ne întrebăm dacă e bine să existe această teamă. 7. Denunțul. Țările din Europa de Est se caracterizează prin gradul ridicat de neîncredere care domnește în interiorul societăților lor. Mult mai mult decât în Vest, oamenii nu au încredere unii în alții și se tem că vor fi denunțați. În ultimul timp, cu obligația purtării măștii, am văzut reapărând “spionii” în blocuri în numele protejării interesului celor mai mulți.

Un copil este obligat sa plateasca pentru o greseala teribila a mamei sale. KangKang, in varsta de 15 luni, din China, s-a nascut cu o fata dubla, iar presa locala l-a numit „copilul cu...

Am stat de vorbă cu specialiști în economie, politică externă, sănătate, societate și urbanism despre cum va arăta lumea, dar mai ales viața fiecăruia dintre noi, după pandemia de...

O fermă de flori din Olanda a scris un mesaj special în lanul de lalele pentru turiștii care în acest an nu pot vizita celebrele plantații din Țările de Jos, din cauza pandemiei de...

