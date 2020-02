Coronavirus ITALIA: Peste 100 de cazuri, 2 morți, 12 orașe izolate, peste 50.000 de oameni în carantină

Nici nu stiu la ce sa ma gandesc: e mai bine sa ma intorc in Romania unde nu avem nici un minim garantat din partea spitalelor? Sunt aici in Italia si am tot ce imi trebuie si daca se intampla ceva sunt mult mai bine protejat. Ne gandim la raul cel mai mic", a declarat Dorin Parvulescu la realitatea.net

Deocamdata nu stim care scoli vor fi inchise. Dar stim ca in comunele apropiate de Padova deja sunt inchise mai multe scoli, magazine. In zona mea nu se aude inca nimic, insa situatia a evoluat foarte repede si ne asteptam sa se schimbe lucrurile repede. Numarul tot creste, nu ne sperie atat de tare, avem un sistem sanitar pus la punct destul de bine. Lumea e constienta de gravitatea virusului dar nu este acea panica.

Actualitate 23 Februarie 2020, ora: 08:27

