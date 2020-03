COVID-2019: un medic despre pacienta internată la SCR: „Mai bine dotau spitalele cu aparate de ventilație pulmonară, decât să ne supună riscului. Avem echipamente de protecție din rezerve proprii”

„Decât să facă instruiri teoretice și să emită ordine, Ministerul mai bine avea grija să doteze spitalele, macar cu echipamente de protecție suficiente! Deoarece ei nu-s dotați cu aparataj de ventilatie extrapulmonară (nr.- de aceea pacienta cu COVID-2019 nu a fost spitalizată la Spitalul de Boli Infecțioase Toma Ciorbă). E mai simplu sa internezi pacienta unde este și să expui riscului un spital multi profil, decit să dotezi o instituție specializată unde poți controla fluxul și limita dezvoltarea infecției. Noi avem echipamente de protecție în spital din rezerve proprii, având în vedere experiențele din anii precedenți, dar nu am putut prevedea situația creată și la moment spitalul nu are de unde achiziționa echipamente de protecție specifice pentru cei ce sunt nemijlocit în contact cu pacienții”, a declarat medicul, a cărui indentitate am promis că o vom respecta.

8 Martie 2020

