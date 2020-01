Cristian Tudor Popescu: Niciunul dintre președinții și premierii României după `89 nu este moldovean

Zilele trecute lidera PAS Maia Sandu a oferit un interviu pentru TVR Moldova unde a conturat primele teze referitoare la viitoarea campanie prezidențială. Deși a ezitat să-și anunțe participarea în viitoarea campanie prezidențială, declarând că „PAS va susține un candidat care are cele...

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Multă cerneală a curs în ultimii 10 ani despre reforma justiției... Am avut 20 de guverne în 30 ani, fiecare al doilea venea și reformă de doamne ferește totul și justiția ajungea într-un asemenea hal, încăt era numai bună s-o mai reformezi odată.

Aflat la o distanță de 10 luni, scrutinul prezidențial din Republica Moldova are parte în următoarele săptămâni de o repetiție generală, la scară locală, cu ocazia unor alegeri parlamentare anticipate (alegeri „noi”, cum sunt denumite ele în Codul...

Multă cerneală a curs în ultimii 10 ani despre reforma justiției... Am avut 20 de guverne în 30 ani, fiecare al doilea venea și reformă de doamne ferește totul și justiția ajungea într-un asemenea hal, încăt era numai bună s-o mai reformezi odată.

Secesionismul moldovean s-a stins abia la începutul secolului XX. Dar prevestirile lui sumbre s-au adeverit. Moldova a ajuns ruda săracă a Munteniei, defavorizată financiar și, practic, nereprezentată instituțional. Nici măcar Înalta Curte de Casație și Justiție n-a vrut Bucureștiul s-o lase la Iași.

În Muntenia, conservatorii, adversari ai Unirii, dominau eșicherul politic, candidatul lor fiind Gheorghe Bibescu, fostul domnitor. Prinzând de veste că liberalii unioniști vor să-l aleagă tot pe Cuza domn, au dat ordin armatei să înconjoare Camera Deputaților și să tragă asupra celor ce ar încerca să pătrundă în clădire. Însă colonelul Vlădoianu, înțeles cu unioniștii, nu dădu acest ordin, când mulțimea, ațâțată de liberali, năvăli în dealul Mitropoliei. Un mare număr de măcelari își ascuțeau ostentativ cuțitele, ca să-i înspăimânte pe adversarii Unirii, mai spune Xenopol. Așa a fost încă o dată ales Cuza domn, sub presiunea, am putea zice chiar teroarea străzii.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)