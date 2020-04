Cum a pierdut Rusia lui Putin războiul prețului petrolului

... precum vă spuneam, se făcea că eram mort. Ba nu, nu eram, ci fusesem. Nu, nici așa nu e bine. Ce înseamnă fusesem? E un aspect al timpului trecut, care nu are nici noapte, nici zi, nici toamnă și nici primăvară. Eram e mai bine, deoarece deși e tot un timp mort, exprimă moartea într-o...

Am încercat de-a lungul timpului numeroase reţete de clătite, dar de fiecare dată apărea o problemă: fie nu erau suficient de subţiri, fie aveau prea multe găuri prin care se scurgea compoziţia, fie se lipeau de tigaie sau nu erau destul de elastice. Am decis să mai fac o...

Extrem de favorabile vieţii prin munţii impăduriţi oferind protecţie naturală, peşteri şi materiale de construcţii (piatră, lemn), sare, minereuri de cupru şi fier, vânat, păşuni, depresiuni intramontane adăpostite, propice agriculturii, brăzdate de ape, etc., ţinuturile...

Am stat de vorbă cu specialiști în economie, politică externă, sănătate, societate și urbanism despre cum va arăta lumea, dar mai ales viața fiecăruia dintre noi, după pandemia de coronavirus. Și care va fi locul României în acest puzzle post-pandemic. Chiar dacă...

Fiecare gospodină are propriile secrete menite să-i uşureze munca în bucătărie. Iată, mai jos, câteva dintre ele!

Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove, Vladimir, pe numele său Nicolae Cantarean, are cetățenia Federației Ruse, scrie într-un decret emis de administrația Putin. În octombrie 2018, lui Nicolae Cantarean i s-a acordat Premiul de Stat al Federației Ruse.

O fermă de flori din Olanda a scris un mesaj special în lanul de lalele pentru turiștii care în acest an nu pot vizita celebrele plantații din Țările de Jos, din cauza pandemiei de coronavirus. „Ne vedem anul viitor”, este mesajul transmis.

WTI vs. Brent Crude vs. Dubai/Oman Crude În piață, traderii tranzacționează folosind mai multe prețuri de referință pentru petrol, cum ar fi West Texas Intermediate (WTI), Brent Crude, Dubai Crude, OPEC Reference Basket, Tapis crude, Bonny Light, Urals oil, Isthmus și Western Canadian Select. Dintre acestea, cele trei care au cea mai mare importanță în piață sunt WTI, Brent și Dubai/Oman.

Rusia are o economie puternic dependentă de exporturile de petrol. Totuși, acestea îi asigură un excedent comercial de peste 100 de miliarde de dolari. Sursa: Observatory of Economic Diversity Pe data de 10 aprilie, statele din OPEC+ au anunțat că vor reduce producția cu 10 milioane de barili pe zi, jumătate din această valoare fiind suportată de Rusia și Arabia Saudită. Astfel, cei doi mari producători s-au înțeles să reducă producția proprie cu 2,5 milioane de barili pe zi fiecare, mult mai mult decât era stipulat în cererea formulată inițial de saudiți în martie.

Criza COVID-19 Un alt calcul greșit al puterii ruse a fost subestimarea efectului pandemiei care a lovit planeta. Acest lucru s-a văzut și în răspunsul inițial legat de modul în care țara s-a pregătit pentru valul de îmbolnăviri ce urma să vină. Oficialii ruși au declarat sus și tare că au situația sub control și că riscurile sunt mici, având în vedere că legăturile cu China pentru transportul de persoane au fost întrerupte din timp. Astăzi, Rusia se confruntă însă cu un vârf al pandemiei ce adaugă mii de îmbolnăviri pe zi la un bilanț deja sumbru, iar țara este deja în top 10 mondial după numărul de cazuri de infectare confirmate cu noul coronavirus.

În plus, industria petrolieră rusă folosește tehnologii învechite, iar o cădere bruscă a prețului barilului pune în pericol investițiile pentru modernizare atât de necesare.

Cei care au avut câștig de cauză în a-l convinge pe Vladimir Putin mizau pe faptul că Rusia are rezerve valutare și de aur uriașe, în valoare de peste 560 de miliarde dolari, și pe faptul că saudiții au nevoie de un preț al petrolului mult mai mare pentru a-și putea finanța cheltuielile statului fără a fi nevoie să apeleze la împrumuturi.

Pe scurt, din cauza acestor factori, nivelul extracției de petrol are un grad mai mic de flexibilitate, rușii riscând, în cazul în care renunță la a mai exploata un zăcământ să nu mai poată relua niciodată extracția sau dacă o fac, să fie cu costuri foarte mari. Așa că rușii au făcut ce știu mai bine, au respectat înțelegerea cu cartelul OPEC doar atât cât le-a convenit.

Datorită exporturilor de petrol și gaze, Rusia are un excedent de 120 de miliarde de dolari pe an. Foto: Alexandr Blinov | Dreamstime.com

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)