Cum arată meniul unui campion - Novak Djokovic, schimbările drastice și dieta specială

Este jucătorul <de învins> în acest moment în circuitul ATP, ierarhie unde a revenit pe prima poziție după ce a câștigat pentru a opta oară în carieră Australian Open. Cheia succesului pentru Novak Djokovic este o combinație fericită care conține următoarele: antrenamente (pregătire fizică ireproșabilă), forță mentală și o dietă ieșită din comun. Dar ce mănâncă mai exact marele campion sârb?



Munte de voință

Că este perfecționist și că muncește din greu asta știam deja cu toții, cei implicați într-un fel sau altul în fenomenul de masă numit tenis de câmp. Nole este un munte de voință, caracteristică cu care se poate lăuda în general poporul din care face parte.



Sârbul se află la un nivel incredibil din punct de vedere fizic și mental. Este conștient că poate învinge pe oricine într-o zi bună, iar victoriile din ultima perioadă i-au adus o aură de adevărat gladiator.



Neînvins în acest an, Djoker-ul a revenit pe locul 1 în lume și și-a trecut în CV și Grand Slam-ul cu numărul 17. Vrea să rămână în istorie drept jucătorul cu cele mai multe titluri majore, iar la cum decurg lucrurile în acest moment are tot dreptul să spere că-l va depăși pe Roger Federer (are 20 de titluri de GS).



Și totuși, de unde atâta energie?

În 2010, cu ajutorul unui nutriționist sârb (n.r. Dr. Igor Cetojevic), Nole a schimbat radical alimentația. A descoperit intoleranța la gluten (simțea un disconfort fizic: o greutate în deplasare, senzația de balonare, dificultate de a respira, amețeli și o minte încețoșată uneori), iar de atunci (așa cum zice de altfel și el) i s-a schimbat viața.

Vi se pare greu spre imposibil ceea ce realizează Novak pe teren? Stați să vedeți și ce mănâncă...Cu siguranță, pentru unii dintre noi nu este deloc ușor să-i urmăm dieta.

Cu glutenul eliminat din ceea ce consumă, Nole are un meniu care nu se pliază, presupun, pe gusturile prea multor persoane.