Cum e afectat sportul mondial de COVID-19 | Meciul Islanda - România ar putea fi amânat

Jocurile Olimpice În cazul în care evoluția epidemiei nu va fi oprită sau măcar diminuată, în pericol sunt și cele două competiții majore care se dispută în acest an: Jocurile Olimpice de la Tokyo și Campionatul European de fotbal. Cea mai îngrijorătoare este situația competiției din Japonia. Conducătorii CIO iau în calcul chiar și o eventuală schimbare a datelor sau locației de desfășurare.

NHL San Jose Sharks este prima echipă din NHL afectată. Clubul californian intră sub incidența măsurilor luate de administrația regiunii Santa Clara, care a interzis orice manifestare cu mai mult de o mie de persoane. Oficialii clubului nu vor să dispute partidele fără spectatori și iau în calcul să joace meciurile într-o locație neutră sau doar în deplasare.

Atletism Maratonul de la Roma a fost anulat, iar în cursa similară de la Tokyo vor participa doar atleții profesioniști. Campionatul Mondial de Atletism în sală, organizat de China, a fost amânat cu un an și se va disputa în martie 2021.

Rugby Nu doar fotbalul are de suferit. Trei meciuri din Turneul celor 6 Națiuni la rugby au fost amânate. Duelurile Irlanda-Italia, Italia-Anglia și Franța-Irlanda vor fi reprogramate pentru o dată ulterioară.

Euro 2020 Calificările pentru Euro 2020 sunt și ele sub semnul întrebării. Meciul de baraj dintre Slovacia și Irlanda, programat pe 26 martie, este în pericol, după ce autoritățile de la Bratislava au anulat pentru cel puțin 2 săptămâni orice manifestare sportivă. Dacă măsura se va prelungi peste termenul impus de guvernul slovac, cele două federații, împreună cu UEFA, iau în calcul găsirea unei alte locații.

Autoritățile spaniole au anunțat că toate zborurile dinspre Italia au fost suspendate. Măsura pune sub semnul întrebării disputarea meciurilor în care adversare sunt echipele din La Liga și Serie A. Joi, în Europa League, ar trebui să se joace Sevilla - Roma și Inter - Getafe. Săptămâna viitoare, Barcelona are programat, pe Camp Nou, returul cu Napoli, din optimile UEFA Champions League.

„Am decis deja. În Italia nu mergem, asta e clar. Nu ne ducem în mijlocul focarului de infecție. Nu ni se poate asigura siguranța și, în plus, au fost interzise zborurile dinspre Italia spre Spania. Sănătatea e înainte de toate. Nu mă interesează eventuale sancțiuni din partea UEFA. Putem pierde și calificarea, dar nu vrem să aducem și mai multe cazuri în Spania. Dacă ne suspendă din competiție, asta e. E mai impotantă sănătatea jucătorilor. Oricum, nici Roma nu va pleca la Sevilla, deci nici meciul acela nu se va juca”, a declarat Angel Torres, care, într-un interviu pentru Gazetta dello Sport, a adăugat:

Shinzo Abe îi răspunde lui Trump, care ceruse amânarea Jocurilor Olimpice: „Rămâne cum am stabilit”

ACF Fiorentina informa che il calciatore Dusan Vlahovic è risultato positivo al test per l’identificazione del Coronavirus - COVID-19, al momento il giocatore è asintomatico e si trova presso la sua abitazione.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Am sesizat poliția la 112, informează deputatul PAS pe facebook.com

Actualitate 15 Martie 2020, ora: 07:18

Luna este in optimistul Sagetator astazi care ne indeamna sa ne mentinem asteptarile sus, sa credem in bine, indiferent cata panica este in unele parti din tara sau lume. Intotdeauna, dar intotdeauna rasare Soarele dupa ploaie, ca sa nu mai vorbim ca el ne lumineaza si dupa nori,...