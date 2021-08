Cum făcea contrabandă un șef al Poliției de Frontieră din Republica Moldova. Ancheta, pornită după lansarea a mii de pachete de țigări dintr-un deltaplan

Satul Zaluceni din raionul Florești are propriul său drapel și stemă. Președinta țării, Maia Sandu, a semnat decretul în acest sens, transmite Știri.md.

Declarația președintelui american Joe Biden conform căreia Rusia nu are nimic altceva în afară de petrol şi arme nucleare i-a nemulțumit pe oficialii de la Kremlin. Potrivit acestora,...

Reprezentanții Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) sunt de părere că PNL - USR PLUS - UDMR trebuie să îi retragă sprijinul politic lui Florin Cîțu, după apariția celui...

Numele Furdui are o istorie complicată şi foarte interesantă.

Japonia, astăzi, 6 august, comemorează 76 de ani de la bombardamentul atomic de la Hiroshima. Comemorarea din acest an vine cu o controversă legată de refuzul Comitetului Internaţional Olimpic...

La sase decenii de la consumarea ei, colaborarea Hitler-Stalin, 'autentificata' de acordurile dintre cei doi prezinta inca pete albe. Am constatat-o deja atunci cand arhivele rusesti ne-au relevat...

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

După construcția Complexului Nidroenergentic de la Novodnestrovsk de către Ucraina, au fost înregistrată reducerea debitelor máxime cu aproximativ 30%, creșterea de 2 ori a debitelor minime. Nivelul apei in fluviu crește sal scade în funcție de deversarile...

Uleiul de cocos este considerat un superaliment, dar și un ingredient foarte valoros în cosmetică. Este bogat din punct de vedere nutrițional, iar acesta are numeroase beneficii pentru organism.

Unul dintre reperele majore ale orașului São Paulo, Brazilia - clădirea Federației Industriilor (FIESP), construită în 1979, care are un design piramidal și o înălțime de 99 metri (16 etaje), va fi iluminată în culorile drapelului Republicii Moldova, onorând...

La finalul anchetei, Lisciuc a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii din Huși, fiindu-i stabilită o pedeapsă de 3 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere. Alți șapte inculpați, în frunte cu Isac Tarlapan, au fost trimiși în judecată. În fața instanței, patru dintre ei, membri ai rețelei de la Iași, au recunoscut faptele. Două dintre inculpate nu s-au prezentat la proces.

Atât Tarpalan și Lisciuc, cât și liderul grupării de la Iași, Adrian Florin Viman, au fost reținuți de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Huși, iar a doua zi au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. După două luni au fost plasați în arest la domiciliu și ulterior sub control judiciar. În cursul audierilor, Isac Tarlapan a negat acuzațiile aduse împotriva sa. Lisciuc însă a recunoscut că desfășurau împreună activități de contrabandă. A declarat că l-a cunoscut pe Tarlapan în primăvara anului 2016, când i-a propus să aducă țigări din Republica Moldova bărbatului care coordona o rețea ce vindea țigări de contrabandă în piețele ieșene.

În urma verificărilor, anchetatorii români au descoperit că autoturismul Mercedes este folosit de Isac Tarpalan, un ofițer care de-a lungul anilor a ocupat funcții de conducere la vârful Poliției de Frontieră din R. Moldova, la vremea respectivă fiind șeful Direcției Regionalei Vest, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu România.

Procurorii l-au pus și pe Dumitru Lisciuc sub supraveghere. Astfel, au constatat că acesta depozitează țigările de contrabandă într-un imobil de pe strada Uzinei din municipiul Iași, dar și că este însoțit aproape de fiecare dată de o altă mașină, marca Mercedes-Benz, înmatriculată, de asemenea, în Republica Moldova. Din ambele mașini erau descărcate cutii întregi cu țigări de contrabandă.

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu România, a fost condamnat recent de o instanță din județul Vaslui la 6 ani de închisoare pentru contrabandă. Ofițerul a fost acuzat că livra țigări unei rețele de traficanți din Iași. De zeci de ori a trecut Tarlapan cu Mercedesul ticsit de țigări prin Vama Sculeni și nimeni nu a îndrăznit să-l controleze, se arată într-o investigație publicată de jurnaliștii de la Libertatea.

Era liberei circulații a transformat totul, de la securitatea și locația muncii până la prețurile din magazine, scrie The Financial Times într-o analiză în care...

Robert Downey Sr., cineast cunoscut pentru titluri ca „Putney Swope” şi „Boogie Nights” şi tatăl actorului Robert Downey Jr., a murit la New York, pe 7 iulie, la...

Ziua internațională a prieteniei, marcată în fiecare an la 30 iulie, a fost adoptată oficial de ONU în 2011, în ideea de a transmite mesajul că prietenia între popoare,...

Unii cred că este rușinos să cumperi haine dintr-un magazine second hand. În România, încă mai există prejudecăţi legate de tendinţele SH. Peste graniță, fenomenul s-a...

