Cum funcționează celula care ucide toate tipurile de cancer și de ce este diferită de tot ce s-a descoperit până acum

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Moto: „Însuși numele „Basarabia” țipă sub condeiele rusești”. (Mihai Eminescu”, „Timpul”, martie, 1978) Acum 150 de ani, la Ipotești, într-un fund prăpădit de Moldovă, se năștea cel care avea să devină poetul național al...

Zilele trecute lidera PAS Maia Sandu a oferit un interviu pentru TVR Moldova unde a conturat primele teze referitoare la viitoarea campanie prezidențială. Deși a ezitat să-și anunțe participarea în viitoarea campanie prezidențială, declarând că „PAS va susține un candidat care are cele...

La 22 ianuarie 1862 s-a format, la Bucureşti, primul guvern unitar al României, sub conducerea lui Barbu Catargiu. Barbu Catargiu a fost, fără îndoială, una dintre cele mai ilustre figure ale politicii româneşti din secolul al XIX-lea.

Apple pregăteşte un model de iPhone mai ieftin decât toate cele pe care le are în prezent în portofoliu, acesta urmând să intre pe piaţă la începutul primăverii.

Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, spune că este sătul să primească lecții de la liderii europeni privind relațiile strânse pe care le are cu Rusia și China, insistând că Belgradul rămâne fidel dorinței de aderare la Uniunea Europeană, în ciuda...

Soțul său este regizorul Jon Peters, cel care a produs filmele ”Superman”, „Flashdance” şi „A Star Is Born”. Pamela Anderson, în vârstă de 52 de ani, și-a unit destinul cu Jon Peters, în vârstă de 74 de ani, în cadrul unei...

