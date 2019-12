Cum prepari cartofii prăjiți ca să fie sănătoși. Secretul pe care puțini îl știu

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

O întrebare pe care mi-o pun în fiecare an pe 1 Decembrie, de Ziua Naţională a României, în ce măsură Sărbătoarea Naţională a României e şi Sărbătoarea R. Moldova?

Intoarce-i pe partea cealalta – cartofii se fac rapid la temperatura de 230 de grade Celsius asa ca in 25 de minute vor fi deja gata. Ai grija insa ca dupa primele 10-15 minute sa deschizi cuptorul, sa scoti tava si sa intorci cartofii pe partea cealalta. Astfel, te asiguri ca acestia vor capata o crusta perfecta.

Intinde-i intr-o tava – acopera o tava cu hartie de copt. Asaza apoi fasiile de cartof una langa alta, fara sa le lipesti. Astfel, cartofii vor fi gatiti in mod uniform. Cartofii care nu au suficient loc se vor fierbe, mai degraba, nu vor capata crusta.

Foloseste ulei – daca pregatesti cartofii la cuptor nu inseamna ca trebuie sa renunti complet la ulei. Un strat subtire de ulei sanatos va ajuta cartofii sa capete o crusta crocanta. La o jumatate de kilogram de cartofi poti folosi 1,2 linguri de ulei de masline sau ulei de canola. Maseaza bine cartofii cu ulei pentru ca acesta sa fie distribuit in mod egal. Daca nu vei folosi ulei, textura cartofilor va fi de cartof copt, nicidecum de cartof prajit, asa cum iti doresti tu.

Lasa cartofii minim o ora in apa rece, la inmuiat, mai ales daca ii simti fainosi. Aceasta etapa elimina o parte din amidon. Cu cat mai putin amidon ramane in cartofi, cu atat vor fi mai crocanti.

Organismul uman sănătos extrage tot ce e bun din alimente, iar restul reciclează. O parte este aruncată. Excesul de calorii se depune însă mereu sub formă de grăsime. E o tragedie dacă, zilnic, aportul caloric este în exces. Distrugeți inclusiv bacteriile bune din intestin, numite microbiotă. Adică loviți în sistemul imunitar uman.

“Iată sub ce formă extrem de simplă avem un produs prebiotic într-o banală salată orientală. Din combinația de carbohidrați și grăsime ne îngrășăm cel mai mult. Când vorbim de cartofi prăjiți, avem două aspecte: dacă sunt reci, ajută culturile de bacterii benefice, dar dacă sunt prăjiți, sunt concentrați în grăsime, mai hrănitori. Și vom vedea că un copil alege instinctiv un cartof prăjit cu grăsime, pentru că știm instinctiv că noi creștem din grăsime. Așa că nu va supărați pe copii, că nu vor să mănânce legume. Nu am fost făcuți precum puii văcuței să fim atrași de culoare verde. Puii de om sunt atrași de culoarea albă, pentru că albul înseamnă grăsime! Cartoful prăjit, el știe mititelul, că în loc să primească 90 de kilocalorie, primește 300 de kilocalorii și e o chestiune de eficiență a naturii!”, a explicat dr. Mihaela Bilic, medic nutriționist, la ProTv

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)