Cum puteți slăbi cu DIETA cu supă de varză?

Ziua Națională din 27 Martie a fost „celebrată” prin tăcere de către președintele României, prim-ministru și ministrul de externe (declarația politică pe care am depus-o...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Sfanta Ipomoni s-a nascut in jurul anului 1372 in familia lui Constantin Dragastes, unul dintre conducatorii si mostenitorii regatului sarb al lui Stefan Dusan. Este demn de amintit faptul ca multi...

Anexarea de la 1812, urmată apoi de o ocupaţie seculară ţaristă (1812-1917), a fost oare o eliberare de sub turci, un gest uman şi progresist al Rusiei, un act de dezrobire a poporului, aşa...

Sfintii mucenici ucisi in Manastirea Sfantul Sava cel Sfintit (Sambata Sfantului Teodor - Pomenirea mortilor). Paganii etiopieni au atacat Manastirea Sfantului Sava cel Sfintit in secolul al VIII...

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat...

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Ce simbolizează, de fapt, oul și ce legătură are cu Sărbătorile Pascale. Sărbătorile Pascale se apropie cu pași repezi, iar una dintre cele mai frumoase tradiţii din această...

Sfantul Mucenic Sava s-a nascut in anul 334, intr-un sat din zona Buzaului. Parintele sau duhovnicesc era preotul Sansala. Cei doi erau calugari misionari in tinutul Buzaului unde, probabil,...

Istoric, literar sau artistic, trebuie înțeles în contextul său istoric și social, însă nu am știut niciodată prea multe despre închisorile din vremea lui Iisus.

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

Beneficiile acestei diete Conform ultimelor cercetări efectuate, legumele din familia Brassica (varză, broccoli, conopidă) îndeplinesc un rol de prevenție în ceea ce privește cancerul. Vă poate ajuta să vă reorientați obiceiurile alimentare nesănătoase – de tip fast-food Puteți obține rezultate rapide într-un timp foarte scurt, așadar dacă vă aflați în situații limită și aveți nevoie să pierdeți rapid în greutate deoarece se apropie un eveniment important – o nuntă, un botez etc – iar rochia preferată nu se vă mai cuprinde și prin urmare, e necesar să luați măsuri drastice. Este delicioasă, răcoritoare și sănătoasă și ajută la detoxifierea organismului.

1 varză; 2 cepe mari, tocate; conservă de roșii în bulion; 2 ardei grași; 2 rădăcini de țelină; piper negru; ierburi proaspete tocate (mărar, pătrunjel); 2 morcovi; Puteți adăuga după gust: sare, piper, pătrunjel, curry (amestec de condimente format din: ghimbir, usturoi, ceapă, coriandru, cardamon, chimen, scorțisoară, curcuma, ardei iute, fenicul, cuișoare, sare, semințe de muștar etc.);

Recomandări pentru a accelera apariția rezultatelor - Se va respecta dieta cu strictețe; - Programul de nutriție durează 7 zile; - Este indicată completarea dietei cu anumite suplimente nutriționale – de pildă multivitaminele și mineralele; - Consumați în fiecare zi cel puțin 2 litri de apă pentru hidratare; - Puteți mânca supă de varză în orice cantitate doriți. Nu încercați să vă înfometați deoarece aceasta are un conținut mic de calorii; - Puteți utiliza diferite condimente și mirodenii pentru gust la prepararea supei pentru a-i desăvârși gustul

Înainte de a urma planul de nutriție întocmit de această dietă, ar fi bine să consultați sfatul avizat al unui specialist. De altfel, majoritatea dietelor care promit o scădere rapidă în greutate nu sunt recomandate de anumiți medici. Supa de varză are un conținut scăzut în grăsimi, dar bogat în fibre alimentare, din acest motiv, veți putea obține silueta pe care o doriți în cel mai scurt timp posibil.

Una dintre regimurile alimentare la care apelează persoanele care au nevoie să slăbească rapid este dieta cu supă de varză. Aceasta se întinde pe 14 zile, iar principalele sale avantaje constau în arderea rapidă a grăsimilor, dar și în faptul că planul alimentar are un conținut redus de calorii. De aceea, dacă se vor respecta principiile dietei, numărul de kilograme pierdute este direct proporțional cu cantitatea de supă consumată. În acest fel, cu cât veți mânca mai multă supă de varză, cu atât pierderea în greutate va fi semnificativă.

Atacul a avut loc într-o localitate din sudul țării. Până la acest moment se știe doar că atacatorul a acționat singur, are aproximativ 20 de ani și i-a înjunghiat pe...

Autorităţile ruse au anunţat marţi că acordă termen de o lună reţelei americane de socializare Twitter pentru a elimina conţinutul "ilegal" de pe platforma sa, sub ameninţarea...

Ajuns la 50 de ani, bărbatul din Polonia nu are de gând să renunțe și s-a înscris din nou la proba teoretică. Cele 192 de încercări eșuate ale bărbatului reprezintă un record absolut...

Guvernul australian a decretat stare de dezastru natural în New South Wales. Ploile torențiale au dus la inundații masive în regiune, iar apa a înghițit mai multe case,...

