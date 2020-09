Cum s-ar fi putut fura voturi în București: Metodele prin care USR-Plus și PNL acuză că s-ar fi viciat voturile în favoarea PSD sau a altor partide anonime

În Sectorul 5 apar mai multe secții unde numărul de buletine de vot anulate este mai ridicat, iar tot în aceleași secții membrii USR-Plus semnalează că și scorul alianței a fost mult sub medie și mult sub celelalte alegeri recente, chiar dacă prezența a fost asemănătoare.

Claudiu Năsui: „cazul secției 127. Conform procesului verbal USR-PLUS a avut cel mai mare număr de voturi din secție: 164. Conform site-ului AEP a obținut zero voturi. Ați citit bine. Zero voturi. Și așa s-au furat dintr-un foc 164 de voturi”. În cazul de față, pe PV-ul pozat în secție, USR-PLUS avea 127 de voturi consemnate, dar pe PV-ul predat la BES și urcat în sistem, USR-PLUS apare cu 0 voturi, în schimb apare Partidul Națiunea Română cu 164 de voturi.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Este ziua in care Saturn isi incepe miscarea directa in Capricorn. Pare ca lumea se opreste pe loc. Te-ai bucurat de libertate pe perioada verii? Speri ca lucrurile vor deveni mai bune pentru tine? Saturn este Lordul karmei si poate fi foarte crud. Mai ales cand se asociaza cu Marte, acum...

Culinar.md 29 Septembrie 2020, ora: 08:00

Mic dejun sanatos. Cu toate ca in ultima vreme au aparut tot felul de comentarii impotriva proteinelor, au si ele meritul lor. In timp ce o dieta bogata in proteine nu face bine sanatatii, un aport moderat de proteine in alimentatie are multe beneficii. De exemplu, masa musculara poate fi...