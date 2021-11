Cum să ai un sistem digestiv sănătos

Medicii specialiști consideră că alimentele și lichidele bogate în fibre, omega 3 sau cele care conțin probiotice sunt alegerile care ne scapă de probleme

Sistemul digestiv influențează anumiți factori vitali pentru organism precum greutatea corporală, imunitatea și reglarea metabolismului și de aceea este foarte important să-i menținem sănătatea și buna funcționare. Medicii specialiști consideră că dieta este esențială atunci când vine vorba despre o digestie sănătoasă, iar alimentele și lichidele bogate în fibre, omega 3 sau cele care conțin probiotice sunt alegerile care ne scapă de probleme.

Consumul de pește îmbunătățește digestia



Datorită conținutului de omega 3, un compus lipidic necesar pentru sănătatea organismului, meniul bazat pe pește este foarte eficient împotriva problemelor digestive.

Omega 3 se găsește în carnea de somon, păstrăv, hering sau ton, însă există și alte alimente bogate în acești acizi grași pe care le putem include în dieta zilnică: nucile, salata verde, soia și spirulina.

Un sistem digestiv sănătos datorită consumului de pâine cu semințe de in

Pâinea integrală cu semințe de in reprezintă o bună alegere care ajută sistemul digestiv să funcționeze corect. În plus, consumate sub formă de ulei, semințele de in au și proprietăți calmante și antiinflamatoare, fiind foarte indicate în tratarea inflamațiilor tractului digestiv.