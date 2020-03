Cum să-ți ajuți părul să crească mai repede

Iata 6 sfaturi ca sa-ti faci parul sa creasca mai repede.



1. Alege alimentatia corecta

Parul are nevoie de proteine si aminoacizi ca sa se dezvolte, asa ca nu ocoli ouale, nucile, fasolea, soia.



2. Nu elimina grasimile din dieta

Parul tau nu poate ramane sanatos daca nu ai grasimi in organism. Grasimile sanatoase sunt indispensabile cresterii parului. Alege alimentele cu acizi grasi omega-3.

3. Mai mult fier, zinc si vitamina C

Deficintele de fier, zinc si vitamina C sunt ceva des intalnit in zilele noastre. Din pacate, lipsa acestora duce la subrezirea sanatatii parului. Cere sfatul medicului cu privire suplimentele alimentare cu fier si zinc. Alimentele bogate in vitamina C sunt citricele, ananasul, capsunele, guava, broccoli, napii, ardeii grasi.

4. Evita stresul

Stresul poate cauza caderea parului si, in cel mai bun caz, poate ihiba cresterea lui. Fa miscare regulat, mananca sanatos, dormi suficient de mult si astfel vei reduce nivelul de stres din organism.

5. Fa-ti analizele

Unele boli pot duce la caderea parului. Fa-ti niste analize ca sa fii sigur(a) ca nu ai probleme medicale. In plus, este indicat sa ceri sfatul medicului inainte de a incepe orice tratament medicamentos pentru crestearea parului.

6. Masajul scalpului

Masarea scalpului de cel putin trei ori pe saptamana contribuie la stimularea circulatiei sangelui. Un scalp oxigenat ajuta la cresterea mai rapida a parului

Indiferent de alegerile pe care le faci, nu iti face asteptari nerealiste. Pot trece cel putin 6 luni pana cand efectele vor fi vizibile.