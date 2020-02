Cum să îți întărești sistemul imunitar și să te ferești de coronavirus

Coronavirusul este un virus asemănător cu virusul gripal sau cu cel al imunodeficientei umane (HIV), prezent la numeroase specii de animale, precum bovine, porcine, câini și pisici și care se poate transmite cu ușurință și între specii. Coronavirusul poate infecta și omul.



O stare de sănătate generală bună și un sistem imunitar puternic sunt esențiale pentru a preveni afecțiunile asociate cu această perioada a anului.



Sportul și dieta sănătoasă



Exercițiile fizice cresc rezistența organismului în fața bolilor. Un organism puternic, tenace, va înfrunta ușor orice viroză, datorită îmbunătăţirii performanţei sistemului cardiovascular și respirator. De asemenea, exercițiile fizice sporesc imunitatea organismului.

Probiotice

Probioticele se regăsesc în proporție de 70-80% la nivelul intestinului unde intră în compoziția florei intestinale, au rol în împiedicarea dezvoltării microorganismelor patogene care pot cauza infecții. Mai mult, cresc răspunsul imunologic al intestinului, întărind capacitatea apărare. Probioticele stimulează în mod direct imunitatea prin creșterea producției de limfocite, lucru care întărește sistemul imunitar și permite un răspuns rapid la infecții. Acestea se regăsesc în special în alimente obținute în urmă fermentării: iaurtul, castraveții murați, kefirul. Alte surse de probiotice sunt: usturoiul, bananele, anghinarea, ceapă sau ovăzul.

Vitamina C

Alimentele bogate în vitamina C cresc producția de globule albe, cu rol de apărare a organismului împotriva infecțiilor, precum și nivelul de interferon, anticorpi ce protejează împotriva infecțiilor și bacteriilor. Vitamina C are propietăți antioxidante, neutralizează radicalii liberi și lupta cu boli infecțioase. Surse excelente de vitamina C: lămâia, măceșele, cătină, ardeii iuți, ardeii verzi, coacazele, broccoli, varză. Aportul zilnic recomandat de vitamina C este de 200 mg.

Zinc

Zincul joacă un rol important în sistemul imunitar prin faptul că previne răceală, gripă și alergiile. Studiile arată că un nivel redus de zinc din organism determina scăderea funcțiilor celulelor imunitare. Zincul are propietăți antioxidante și previne infecțiile la oamenii sănătoși (prin menținerea imunității puternice), dar este cu atât mai important în timpul febrei, când sistemul imunitar este suprasolicitat. Surse naturale pentru zinc sunt: germenii de grâu, semințele de în, semințele de dovleac, nucile. Doză zilnică recomandată este de 10-25 de mg.

Vitamina D

Stresul și nivelul ridicat de cortizol sunt asociate cu un risc crescut de infecții virale. Un nivel scăzut de vitamina D poate duce la scăderea puterii de apărare a sistemului imunitar. Absorbția calciului este condiționată de un aport suficient de vitamina D. Iarnă, din cauza expunerii foarte reduse la soare, sinteză de vitamina D scade dramatic și este nevoie de un aport alimentar la nivelul necesarului zilnic de 5 micrograme. Sursele principale sunt peștele gras, ficatul, alimentele îmbogățite cu vitamina D (lapte sau suc de portocale). În alimentație, vitamina D se găsește în carnea de peste, în gălbenușul de ou, în lapte și uleiul de cod. Doză zilnică recomandată este de 3000-5000 de unități.

Uleiul de oregano

Studiile au demonstrat că acesta este cel mai puternic antibiotic natural ce aduce organismului numeroase proprietăți curative: antibacterian, antispasmodic, anestezic, antivenin, antiparazitic, antimicrobial, antifungic. Uleiul de oregano poate acționa pe două cai: că modalitate de prevenție, dar și că tratament pentru a grăbi vindecarea. Acesta acționează atât că un bun expectorant și agent antiviral și totodată că un antioxidant ce ajută la eliminarea toxinelor și stimularea imunității.

Ghimbirul

Ghimbirul este un remediu cu tradiție în medicină alternativă, fiind folosit datorită nutrienților cu proprietăți antiinflamatoare și antibacteriene. Ghimbirul, fie sub formă de ceai sau consumat natural, este un bun remediu în cazul răcelilor deoarece calmează inflamatille la nivelul gâtului, ameliorează simptomele sinuzitei, febrei și infecțiilor gâtului.

Modalități de prevenire a îmbolnăvirii cu coronavirus:

– Curată mâinile cu apă și săpun sau cu o soluție pe baza de alcool.

– Acoperă-ți nasul și gură cu un șervețel sau cu pliul cotului când tușești și strănuți.

– Evita contactul direct cu persoanele care au simptome de răceală sau gripă.

– Gătește bine carnea și ouăle.

– Evita contactul neprotejat cu animalele vii (sălbatice și domestice)

