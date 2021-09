Cum să păstrezi plantele aromatice pentru iarnă

Plantele aromatice pe care le-ai crescut in gradina sau in ghivecele de pe balcon pot fi pastrate peste iarna in cele mai bune conditii, daca alegi metoda potrivita pentru a le conserva.







Plantele aromatice pe care vrei sa le pastrezi pentru iarna se culeg dupa ce apar mugurii de floare, dar inainte ca florile sa se deschida. Acesta este momentul in care plantele au cea mai mare concentratie de uleiuri esentiale. Dimineata devreme este momentul potrivit pentru a aduna ierburile aromatice, dupa ce roua s-a evaporat, insa inainte ca soarele sa devina prea puternic.

Alege metoda de pastrare

Ierburile aromatice seama cu restul legumelor cu frunze verzi. Unele dintre plantele aromatice sunt usoare si fresh, altele sunt ceva mai aromate. In functie de aceste diferente se alege si metoda de conservare potrivita pentru a pastra caracteristicile unice ale plantei.

Unele plante, cum este de exemplu menta, are proprietati diferite, dar este la fel de buna si atunci cand este uscata, dar si cand este congelata.

Uscarea plantelor

Uscarea este metoda mai potrivita de pastrare a plantelor cu gust mai puternic, care de obicei se adauga la inceputul prepararii unui fel de mancare. Rozmarinul, oregano, salvia, cimbrul si menta sunt plante care se pastreaza bine uscate. Este foarte simplu sa pui la uscat ierburi aromatice. Dupa ce le-ai taiat, fa buchetele pe care le vei lega cu sfoara si le vei agata intr-un loc uscat, rece si intunecos. Aceste plante se mai pot usca si cu ajutorul unui deshidrator.

Frunzele mici, cum sunt cele de oregano sau cimbru, poti fi indepartate de pe tulpina, dupa ce s-au uscat si pastrate in borcane sau cutii pentru mirodenii.

Congelarea plantelor

Congelarea este metoda mai potrivita pentru plantele cu un gust mai usor pe care de obicei le adaugi peste preparate, la final. Busuioc, patrunjel, chives, menta, coriandru sunt plante pe care le poti pastra peste iarna, la congelator. Aceasta este o metoda simpla si eficienta in care poti pastra ierburile aromatice preferate. Recomandat este sa le depozitezi in pungi sau recipiente separate si etichetate. Frunzele nu trebuie sa fie ude inainte de a le congela.

Prepara pesto

Orice planta aromatica poate fi transformata si pastrata sub forma de pesto. Unele dintre acestea pot fi chiar amestecate pentru a obtine un gust mai echilibrat, cum ar fi oregano cu patrunjel sau coriandru. Pesto se poate pastra la congelator sau il poti tine intr-un borcan in frigider, nu inainte sa adaugi peste acesta un strat generos de ulei de masline. Stratul de grasime tine bacteriile la distanta si nu lasa aerul sa patrunda.