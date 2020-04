Cum vede presa rusă autonomia secuilor, cine e patronul OMS iubitor de China și mitul alcoolismului în carantină. Revista presei europene

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Mihai Eminescu are pentru mulţi o imagine asemeni luceafărului din poezia cu acelaşi nume-rece, distant faţă de ceea ce se petrecea în veacul său, căutând iubirea eternă etc....

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

Am citit cu mult interes această erupție de creativitate a deputatului Bolea. Dacă sesizarea dată nu ar fi avut antetul parlamentului și nu ar fi fost semnată, aș fi crezut că asistăm la o farsă.

Prestigioasa revistă medicală The Lancet l-a numit atunci pe Tedros Adhanom "Dictator general", iar nu Director general al OMS. Odată cu pandemia de coronavirus el pare însă a fi mers mult prea departe. În prima săptămână a lunii februarie, el a declarat, în calitate oficială, din partea OMS, că nu e nevoie ca alte țări să ia măsuri de protecție, pentru că asta ar dăuna economiei planetare.

Ba chiar el a lăudat sistemul medical și sanitar din Zimbabwe, deși dictatorul Mugabe mergea întotdeauna să se trateze în Singapore sau in Europa. Sub presiunea indignării cvazi-unanime, Tedros Adhanom i-a retras în cele din urmă titlul lui Mugabe. Era evident că el îi acordase aceluia titlul de ambasador ca o compensație, sau din recunoștință pentru că și el, Tedros Adhanom, fusese ales la OMS datorită voturilor Uniunii Africane, al cărei președinte era atunci Mugabe.

În realitatea anului 2020, însă, au trebuit mai bine de 10 zile pentru ca ONU să imagineze un sistem de teleconferință la sediul său din New York, abia pe 13 martie. Nimic nu fusese vreodată prevăzut pentru situația în care reprezentanții statelor membre în Consiliul de Securitate n-ar putea să se reunească fizic în sala de conferințe a sediului ONU de la New York. Au mai trebuit apoi încă două săptămâni pentru ca, joi 9 aprilie, cele cinci puteri care conduc ONU (SUA, China, Rusia, Marea Britanie și Franța) să înceapă se ocupe împreună de Covid-19 « cea mai mare provocare » cu care se confruntă organizația de la crearea sa în 1945, cum s-a exprimat secretarul general, portughezul Antonio Guterres.

Cu totul, cum o rezumă The Guardian, după ce au fost adăugați cei morți în afara spitalelor, cifra deceselor în Marea Britanie depășește acum 26.000 cazuri. Nu demult, autoritățile încă mai spuneau că dacă numărul victimelor va fi păstrat sub 20.000, strategia oficială va fi decretată un succes.

Covid-19 în Anglia precum Ebola în Africa Presa din Marea Britanie încă nu a găsit tonul potrivit pentru a relata concluziile studiului făcut public ieri prin care e revizuită rata deceselor. Cotidianul conservator și altminteri pro-guvernamental The Times scrie că în realitate mai mult de o treime din cei spitalizați cu simptome au murit, ceea ce reprezintă un procent comparabil cu cel din Africa în epidemia de Ebola.

Mitul alcoolicilor depresivi în carantină nu este așadar valabil peste tot, iar același Dernière Heure denunță un alt mit, și anume că vânzările de bere Corona ar fi avut de suferit din pricina numelui mărcii. Dimpotrivă, revelează un studiu al Boston Consulting Group, vânzările berii Corona au crescut cu 127%. Dar odată cu Corona a mai profitat și gigantul belgian al berii InBev, care posedă marca Corona și despre care am mai scris aici).

Finalul articolului este pe măsură : “În 2011, formațiunea UDMR a ungurilor din România, în frunte cu liderul maghiarilor ardeleni László Tökés, a deschis o reprezentanță a Ținutului Secuiesc pe lângă Parlamentul European. România a reacționat negativ, subliniind că autonomia “nu are nicio justificare legală”.”

Un copil este obligat sa plateasca pentru o greseala teribila a mamei sale. KangKang, in varsta de 15 luni, din China, s-a nascut cu o fata dubla, iar presa locala l-a numit „copilul cu...

Am stat de vorbă cu specialiști în economie, politică externă, sănătate, societate și urbanism despre cum va arăta lumea, dar mai ales viața fiecăruia dintre noi, după pandemia de...

O fermă de flori din Olanda a scris un mesaj special în lanul de lalele pentru turiștii care în acest an nu pot vizita celebrele plantații din Țările de Jos, din cauza pandemiei de...

Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove, Vladimir, pe numele său Nicolae Cantarean, are cetățenia Federației Ruse, scrie într-un decret emis de administrația Putin....

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)