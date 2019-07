De ce animalele docile, ca vacile, sunt mai periculoase decât urșii? Specialiștii au făcut topul

Sunt semne mult mai clare ale unei recesiuni tehnice în Germania. Una care va lega cu scăderi consecutive trimestrele II şi III. Industria manufacturieră germană are în iulie cea mai slabă evoluţie din ultimii şapte ani.

O româncă de 28 de ani a fost arestată pe aeroportul din Frankfurt, la coborârea din avionul cu care se întorcea din ţară, împreună cu fiica ei de un an.

Premierul britanic Theresa May a ajuns miercuri după-amiază la Palatul Buckingham din Londra pentru a-şi prezenta demisia reginei Elisabeta a II-a. După această întrevedere, Boris Johnson, ales marţi în fruntea guvernului conservator, va fi la rândul său primit de...

Șerpii veninoși, dușmanii fără voie ai oamenilor Şerpii veninoşi fac circa 90.000 de victime umane în fiecare an, cele mai multe, în India. Cel mai veninos şarpe terestru din lume este Oxyuranus microlepidotus, cunoscut şi ca şarpele vajnic, renumit pentru atacul său rapid şi exact. Otrava acestei reptile ce trăieşte în Australia este atât de puternică încât provoacă decesul unui adult în cel mult o jumătate de oră.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)