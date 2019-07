De ce e moda obsedată de religie și o folosește ca să enerveze oameni

Rusia continuă să reprezinte o ameninţare pentru alegerile americane, a avertizat marţi directorul FBI, Christopher Wray, cu mai puţin de un an şi jumătate înainte de următoarele alegeri prezidenţiale din Statele Unite, informează AFP, preluată de Agerpres.

Biblia de la Bucureşti, tipărită în anul 1688 şi cunoscută şi sub denumirea de „Biblia lui Şerban Cantacuzino”, este o carte unică în cultura românească, iar Muzeul Naţional al Literaturii Române deține unul dintre cele mai bine conservate exemplare.

Premierul moldovean, Maia Sandu declară într-un interviu la RFI că dacă nu se va ajunge la o înțelegere, până la sfârșitul acestui an, privind tranzitul gazelor naturale pe teritoriul Ucrainei, ”s-ar putea să avem probleme cu asigurarea de gaze naturale...

O adevărată capsulă a timpului şi o maşină cu un farmec aparte. Aşa este descris cel mai scump autoturism Dacia 1410 Sport scos la vânzare pe un site de specialitate în acest an, pentru care proprietarul cere nu mai puţin de 16.500 de euro.

7 metode prin care deosebești oamenii buni de cei răi Cu toții am dat, de-a lungul vieții, de oameni care ne zâmbeau în față și ne vorbeau de rău pe la spate, care se purtau frumos exclusiv cu persoanele care le erau superioare din punct de vedere ierarhic. De asemenea, toți...

După ce acum câteva zile, primele caise și cireșe autohtone au ajuns pe rafturile magazinelor din Germania, în această săptămână, și primul lot de prune moldovenești din acest an va bucura consumatorii germani.

1989 este consemnat ca anul schimbării în Europa de Est, un an dramatic cu superlative pe măsură: cea mai liniştită revoluţie în Ungaria şi cea mai sângeroasă în România. A fost anul unor proteste de amploare, al deschiderii graniţelor către Occident, al...

Totuși, când e vorba de străinătate, dinamica puterii de schimbă. Litanie de acuzații aduse industriei modei, din cauza apropierilor culturale nu a trecut cu vederea niciun designer. De la colecția orientală a lui Yves Saint Laurent, Opium din 1977, la Dior Couture a lui Galliano din '97, care s-a inspirat după Pocahauntas. Alexander McQueen s-a luat după bijuteriile africane Yoruba și Balenciaga a făcut o versiune high-fashion a turbanului palestinian, sub amprenta lui Nicolas Ghesquiere.

Zilele astea, e mai puțin controversat să demontezi sexele, decât să separi enoriașii de păgâni. Dar totuși, moda continuă să încerce. Chiar dacă e dintr-o dorință de a împărtăși pace, dragoste și înțelegere, sau doar o provocare iconoclastă. Are legătură cu puterea din creștinismul de școală veche. Rick Owens se inspiră din obiceiurile maicilor pentru colecția primăvară/vară din 2009, Givenchy face coliere care aduc aminte de coroana de spini a lui Iisus și D&G face referință la mozaicurile din catedralele siciliene. Galliano a scos în colecția couture toamnă/iarnă din 2000, un look care aducea aminte de straiele preoțești. Asta a atras puțină critică, cu excepția credincioșilor reacționari, deoarece aceste atacuri/satire/reversiuni/tribute vin din partea unor persoane în poziții de putere și sunt adresate aceleiași clase. Nu există exploatare.

Un bun exemplu e chiar sezonul curent. Colecția lui Marine Serre este incredibilă. Chintesența a fost simbolul semilunei, care confruntă puterea unui simbol demonizat prin asocierea cu islamul, reconfigurându-l ca parte din „chemarea ei radicală pentru iubire”. O dorință de a universaliza, înțelege și promova empatia. În același timp, ea a mai explorat acoperirea completă a corpului, transformând un look care la prima vedere insuflă restricții religioase conservatoare, într-o libertate splendidă și sportivă. În astfel de inversiuni, reversiuni și deschideri, moda a găsit o temă mai interesantă despre care să vorbească, decât simpla incluziune a iconografiei în printuri și siluete.

Rădăcinile acestor lucruri sunt în îmbinarea puternică între catolicism și modă în Europa. O axă de devotament care preia diversele patrimonii catolice: Cristobal Balenciaga din Spania și John Galliano din Londra, Jean Paul Gautier și Coco Chanel din Paris și Else Schiaperelli, D&G și Versace din Milano. Așa că moda s-a îndreptat către, pentru că asta știe să facă, ritualuri catolice și siluete clerice, pentru a oferi o permanență spiritual în sezoanele ciclice din industrie. Evident, aceștia sunt designeri incredibili, care au definit, în stilul propriu creativ, lumea modei contemporane. Din istoria lor, aceștia împrumută cu lejeritate drama și parada pompoasă a catolicismului, cu teme din luxul și iconografia catolică, de la opulența barocă și austeritatea monastică divină. Chiar și Papa, pentru un moment, purta o pereche de șoșoni roșii de la Prada.

Nicio religie majoră nu a fost cruțată de dorința egoistă de a desacraliza în numele servirii unui aspect dramatic. În ultimii ani, am căpătat, în general, mai multă înțelegere și mai puțină acceptare a aptitudinilor culturale. Deci, de ce moda este atât de obsedată de religie atunci când atât de ușor provoacă consternare și jignire?

Dar cum rămâne cu restul haosului? Cum rămâne cu negarea de către industria de modă a preaslăvirii? Ce se întâmplă cu anti-catolicismului din modă? Heavenly Bodies promite să nu exploreze obiceiul modei de a abuza de cultura altor religii. De ce ar trebui? Ei bine, aceasta este o zonă plină de afirmații provocatoare care ajung dincolo de ortodoxia modă / catolică, pentru a găsi niște narațiuni și expresii mai profunde. Ar fi bineînțeles o expoziție cu totul diferită, deci nu trebuie să critici alegerile curatoriale ale lui Andrew Bolton doar pentru a fi contra. Și expoziția promite să fie curatoriată maiestuos: îmbrăcăminte sfântă care se amestecă cu lucrarea așteptată (Versace et al) cu mult mai surprinzătoare; Raf Simons către Demna Gvasalia, de la Alaia la japonezul Jun Takahashi.

Fashion and the Catholic Imagination este subtitlu expoziției emergente Heavenly Bodies, de la Met Museum. O expoziție care, din materialele promoționale, promite să includă toate clișeele catolice din modă, de la cruci și coroane de spini, la incest, vinovăție, putere și glorie divină. O grămadă de maici, dar puține madone. Aceste imagini publicate până acum evocă o interpretare literală a temei. Modă inspirată de siluete preoțești și imagini devoționale. Pasiunea catolicilor pentru iconografie luxuriantă și folosința esteticii și istoriei pentru a insufla credința. Expoziția Heavenly Bodies este axa Modă/Catolicism, reprezentată ca un lucru pur al splendorii senzuale.

