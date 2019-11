De ce să-ți pui usturoi sub pernă

Desi la sfarsitul lunii este Sfantul Andrei si usturoiul are intrebuintarile lui cu prilejul acestei sarbatori, nu acesta este motivul pentru care usturoiul n-ar trebui sa-ti lipseasca de sub perna.



Usturoiul este unul dintre cele mai sanatoase alimente. Bogat in nutrienti, acesta are multiple proprietati medicinale: antibacteriene, antivirale, antifungice. Usturoiul poate preveni si trata bolile de inima, diabetul, diareea, hipertensiunea arteriala, infectiile cu ciuperci, gripa, ntepaturile de insecte, raceala, durerile de urechi, bolile de piele, tuse, durerile de cap, de incheieturi, hemoroizii, astmul si lista poate continua.

In vremurile antice, se spune ca egiptenii mestecau un catel de usturoi inainte de a munci la construirea piramidelor. Inca de pe atunci egiptenii stiau ca se pot bucura de toate beneficiile descrise mai sus daca consuma usturoiul crud. Gatitul ii distruge beneficiile.



La toate acestea se mai adauga un beneficiu pentru care nu trebuie sa mananci usturoiul, ci sa-l pui sub perna. Se pare ca usturoiul curata energia negativa din camera. Acelasi lucru se intampla si daca porti un catel de usturoi in buzunar.