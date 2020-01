De ce se spune „cățel” de usturoi?

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Cristina Țopescu ar fi suferit de depresie, iar în ultimul an stătea mai mult singură, refuzând orice contact cu apropiații. Ba mai mult, aceastea și-ar fi exprimat în repetate rânduri dorința de a fi lăsată în pace. Sunt declarațiile celor care i-au fost prieteni jurnalistei și...

Sindromul ”burnout”, cunoscut şi sub denumirea de epuizare vitală, din cauza căruia persoanele afectate se simt excesiv de obosite, lipsite de energie, demoralizate şi iritabile, ar putea fi asociat cu o afecţiune cu potenţial letal, conform unui studiu realizat în Statele Unite, citat...

Se spune despre usturoi că previne cancerul, omoară virusuri și micşorează colesterolul; În anumite țări, usturoiul este considerat a fi un puternic afrodiziac; Aliumfobia este frica faţă de usturoi şi alte plante cu miros înţepător; Conform istoricilor, piramidele egiptene ar fi fost construite de sclavi care se hrăneau doar cu apă, pâine şi… usturoi; În lume sunt mai mult de 300 de tipuri de usturoi; Cea mai mare „căpățână” de usturoi a fost cultivată în anul 1985 de americanul Robert Kirkpatrick din California și cântărea 1,19 kg; China este cel mai mare producător de usturoi din lume; Usturoiul conține potasiu, fier, calciu, magneziu, zinc și vitamina C; Usturoiul verde nu miroase la fel de iute și nu este la fel de tare ca cel uscat.

Ham-ham! Cum ar fi să latre usturoiul din farfurie, că, până la urmă, și el este un cățel, nu? Limba română conține o mulțime de expresii amuzante printre care se numără și „cățel de usturoi”. Expresia „cățel de usturoi” are oarecum legătură cu „pui de usturoi”. Verbul „cateli” (var. catela) din care a derivat cățelul (de usturoi) înseamnă a fi în călduri, mai ales atunci când se face referire la animale. Totuși, când vine vorba despre plante, verbul înseamnă „a da lăstari” din plantele cu bulb, fix așa cum este și usturoiul.

