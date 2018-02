De ce unii moldoveni vor să-și încheie socotelile cu viața?

Cel mai tânăr moldovean care a apelat la Linia Verde pentru Prevenirea Suicidului ar fi avut 10 ani, iar cel mai în vârstă - 63 de ani

Acum şase ani, Asociația Obștească Altruism din Chişinău a lansat proiectul „Linia Verde pentru Prevenirea Suicidului”. Serviciul funcționează pe chatul anonim al paginii web www.pentruviata.md și la numărul de telefon 060806623. Astfel, în fiecare seară, de luni până vineri, între orele 19.00-21.00, oamenii, care se simt singuri, descurajați și nu văd niciun rost în viaţă, pot apela aici, pentru a fi susţinuţi emoțional. Dacă chatul este închis, solicitanții pot scrie un mesaj pe adresa electronică: ajutor@pentruviata.md, la care consultanții le vor răspunde în decurs de 24 de ore. TIMPUL a încercat să afle cât de des apelează oamenii la acest serviciu, de ce unii dintre ei vor să se despartă de viață și cine sunt cei din spatele Liniei Verzi, care-i încurajează.

Psihologul Liuba Ceban, inițiatorul proiectului, susține că în vara lui 2012, fiind marcată de o serie de știri despre suicid printre adolescenți, a început să se documenteze asupra acestei probleme. Atunci a realizat că prevenirea suicidului este un subiect tabu în R. Moldova, unde nu există niciun serviciu, care l-ar analiza în profunzime și ar oferi soluții profesioniste. Motivată de experiența altor țări precum Franța, Danemarca și Lituania, specialista a inițiat și în R. Moldova o Linie Verde pentru Prevenirea Suicidului. „În primul an, am activat singură, de acasă. Eram foarte entuziasmată. Îmi amintesc că odată, chiar în noaptea de Revelion, stăteam pe chat și discutam cu oamenii care se simțeau singuri și aveau nevoie de ajutor”, își amintește psihologul.





Mai târziu, pentru că solicitările erau din ce în ce mai multe, Liuba Ceban a încercat să caute finanțare, pentru ca Linia Verde să poată ajuta mai mulți oameni, aflați în pragul disperării. Dar, spre dezamăgirea ei, nimeni din mai marii statului nu s-a grăbit s-o ajute. În cele din urmă, a obținut susținere financiară din partea „Caritas Austria”. Așa a putut, până în 2016, să închirieze un oficiu de câțiva metri, unde, împreună cu un grup de voluntari și câțiva angajați, se adunau pentru a oferi asistență emoțională. „După ce proiectul s-a încheiat, noi am rămas să activăm pe bază de voluntariat. În 2017, am reușit să achităm chiria oficiului din donațiile adunate pe o rețea de socializare, care însă niciodată nu erau suficiente. De fiecare dată, trebuia să pun bani și din buzunarul meu. Iar în 2018, am ajuns la faza în care nu mai pot achita nici chiria, de aceea, probabil, vom începe să lucrăm de la distanță”, explică specialista.

500 de oameni apelează anual la Linia Verde

În ciuda acestor dificultăți, astăzi la Linia Verde pentru Prevenirea Suicidului activează șapte voluntari: doi psihologi, un student, un pedagog, o mamă casnică și un manager. Întrucât este vorba de un serviciu de susținere emoțională, dar nu de consiliere psihologică, Liuba Ceban ne asigură că aici poate lucra orice doritor, care trece cu succes instruirea și corespunde anumitor criterii de selecție. „Cu toate acestea, foarte greu găsim persoane potrivite”, menționează ea.

Până în anul 2016, proiectul respectiv era destinat copiilor și adolescenților. Atunci, cel mai des, apelau la Linia Verde părinții acestora. De doi ani însă, pe chat apar moldoveni de toate vârstele și din diferite pături sociale. Anual, serviciul deservește peste 500 de persoane. Anul trecut însă acest număr a fost dublu, după mediatizarea jocului „Balena Albastră”, care a semănat groază în societatea noastră.



Trei cauze ale suicidului: bolile fizice, bolile mentale și singurătatea

„Mă amenințau că se sinucid, dacă nu mă duc să-i văd”

Potrivit Liubei Ceban, cel mai tânăr om cu gânduri suicidale, care a apelat la ea, ar fi fost un copil de zece ani, iar cea mai în vârstă a fost o femeie bolnavă de schizofrenie, în vârstă de 63 de ani. „În general, conștiința morții la copii apare pe la patru-șase ani, iar odată cu aceasta se poate strecura și ideea suicidului. La începutul activității mele, am fost invitată la o școală din raionul Căușeni, unde, în același an, au decedat prin suicid doi băieți de zece ani”, își amintește specialista.Cât despre motivele care-i fac pe moldoveni să se gândească la suicid, specialista a refuzat să vorbească, deoarece, ne explică ea, nici un om nu are intenția de a renunța la viață dintr-un singur motiv. „În general, există trei cauze sociologice din care oamenii decid să-și încheie socotelile cu viața: bolile fizice, bolile mentale și singurătatea. „Durerea, pe care omul o asociază cu singurătatea, este distructibilă. Anume pe acest segment lucrăm zilnic”, adaugă Liuba Ceban.Psihologul adaugă că adolescenții și copiii iau decizii rapid, fără a calcula multe lucruri, pentru că ei nu au încă bine dezvoltată capacitatea de a face față durerii. Astfel, indiferent de factorii frustranți, școala, relațiile cu părinții sau iubita, hărțuirea din partea colegilor, toate acestea îi determină să stea singuri, să se simtă drept povară pentru cei din jur și atunci apar gândurile suicidale. La adulți însă apariția unor astfel de gânduri, de obicei dau dovadă de vulnerabilitatea persoanei. „Adevărata cauză a dorinței oamenilor de a renunța la viață este durerea psihologică intolerabilă. Niciodată omul nu vrea, pur și simplu, să se sinucidă, el vrea să scape de durere și caută soluții”, menționează aceeași sursă.

De-a lungul timpului, la Linia Verde pentru Prevenirea Suicidului, au apelat oameni din toate categoriile sociale, de la persoane importante în stat până la boschetari, însă numele lor nu-l va cunoaște nimeni. „De multe ori, oamenii ne întreabă dacă chatul e anonim, avertizându-ne că sunt oameni mari. Odată m-au sunat și niște boschetari, care mă amenințau că, dacă nu vin imediat la ei, își vor încheia socotelile cu viața”, povestește Liuba Ceban.

S-a trezit cu dosar penal pentru că a vrut să moară

Specialista regretă că, în percepția moldovenilor, tentativa de suicid reprezintă o rușine, care se taxează dur de societate. Din aceste motive, consideră ea, s-a confruntat și cu unele cazuri inadmisibile din punct de vedere uman. De exemplu, acum câțiva ani, un sinucigaș a fost deshumat pentru a fi iarăși înmormântat în afara cimitirului, după cum prevede Biserica Ortodoxă. În vara acestui an, Liuba Ceban a stat o zi întreagă în fața unui bloc, din sectorul Botanica, pentru a convinge o fetiță de 14 ani, care se afla în conflict cu mamă-sa, să renunțe la tentativa de suicid. Iar recent ea s-a confruntat cu un caz ieșit din comun, în care o persoană, care voia să se despartă de viață, s-a trezit cu dosar penal din cauza că a încercat să-și distrugă locuința înainte de moarte. „Am avut și o studentă la pedagogie, care a lucrat ca voluntar la Linia Verde. Într-o bună zi, fata a dat dovadă de curaj și a vorbit în public despre durerea, care o măcina, când a avut și ea gânduri suicidale. Credeți că societatea a apreciat aceste mărturii ca atare? Nici vorbă, au blamat-o cu toții, iar profesorii făceau presiuni asupra ei, spunându-i că n-are ce căuta la facultate, pentru că nu merită să i se încredințeze copiii”, explică Liuba Ceban.

Ea mai spune că, după apariția jocului „Balena Albastră”, oamenii au devenit mai atenți față de semenii lor și zilnic solicită celor de la Linia Verde să verifice anumite profiluri ale apropiaților lor de pe rețelele de socializare.

Potrivit Biroului Național de Statistică, anual, circa 600 de moldoveni mor prin suicid. Pentru a afla numărul adevărat celor care încearcă să-și pună capăt zilelor, Organizația Mondială a Sănătății recomandă să înmulțim această cifră cu 20.