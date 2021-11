De la Iliescu și Snegur până la Iohannis și Sandu

Moto: „Istoria se repetă ca o farsă.”



Doar că pentru românii de la est de Prut, această farsă se repetă de treizeci de ani. De treizeci de ani, suntem înșelați de politicienii de la Chișinău și București, de treizeci de ani ne punem speranța în persoane care nu au nimic comun cu idealul UNIRII. Aceștia niciodată nu-l vor îmbrățișa. Aceștia doar îl vor specula.

Vizita ordinară a unei delegații numeroase la București urmărește două scopuri:

- Să „stoarcă” România de câteva zeci de milioane de euro, pentru susținerea unui stat antiromânesc, cu o conducere pro-rusească;

- Să atenueze impactul enormităților enunțate la Moscova de către ministrul Nicu Popescu, tip cu studii complete în capitala imperiului rus.

Le va reuși oare?

Cum am aflat de Nicu Popescu? De la televiziunile rușilor de la Chișinău. Natalia Morari, revoluționara antioligarhică de la subdiviziunea moldovenească, parașutată la pretinsul post „independent” TV8, concubina banditului oligarh Slava Platon, îl promova intens, iar eu mă întrebam : „Cine este oare acest Nicu Popescu? De unde vine? De ce este invitat?”

Inițial am crezut că a apărut de nicăieri. Dar nu era așa. Venise comanda de la aceeași subdiviziune. Nicu Popescu avea în spate o întreagă armată rusească, care îl împingea în prim-plan. Tipul avea nevoie să fie văzut și promovat. Și acest lucru i-a reușit. Doar că FSB-ul nu mai acționează rectiliniu, brutal, precum secția misiuni speciale (acte teroriste, asasinate etc) a KGB-ului, dar fin, cu mănuși albe. Nu se mai lucrează cu toporul, dar cu bisturiul. În final, acest tip înregimentat, nu a fost împins frontal, dar via Europa. Așa da! E mult mai credibil!

La Moscova, Nicu Popescu a spus exact ceea ce i s-a permis. Chiar a cerut și retragerea armatei rusești de ocupație. Dar această declarație a fost repetată, deja, de sute de ori. Nu o mai bagă nimeni în seamă. Nici nu mai suntem luați în serios. Nu ne-am mira să auzim, în zeflemea, chiar de la S.Lavrov refrenul cu retragerea armatei...

Ca să echilibreze declarația de retragere a armatei rusești, Nicu Popescu a băgat teza de bază a tuturor guvernărilor antiromânești de la Chișinău, „că majoritatea cetățenilor R. Moldova nu și-ar dori unirea cu România”. De altfel, această afirmație umilește atât românii din R. Moldova, cât și România. Nu am văzut nicio reacție oficială de la București! Și nici nu mă aștept...

Adevărul e altul: Nicu Popescu nu a vorbit în nume propriu. Declarațiile lui exprimă programul real de guvernare a conducerii Republicii Moldova, poziția Președintelui Republicii Moldova și, îndeosebi, a partidului de guvernământ PAS! Nu o singură dată am auzit aceste declarații, ba unele și mai belicoase, din gura Maiei Sandu și a fruntașilor partidului PAS.

De ani buni, politicienii parveniți de pe malul Bâcului, își bat joc în mod perfid de România, împreună cu ortacii lor de la București. Am scris și cu altă ocazie despre acest lucru. Mai recent, se înfrățesc lunar primării din România cu „soviete sătești” din R.Moldova. Din mare dragoste de neam? Ipocrizie curată! Din mare dragoste de bani!

Totuși, milioanele pentru guvernările antiromânești de la Chișinău, se iau de la gura românilor. Să răspundă, ministrul de externe Bogdan Aurescu sau secretarul de stat al Departamentului pentru R.Moldova, bâlbâitul și trepădușul Adrian Dupu, la câteva întrebări: „Noua putere de la Chișinău, în fapte, nu în vorbe, este mai românească decât partidele lui Lucinschi, Voronin sau Dodon? Au schimbat rușinea cu limba moldovenească în actele juridice, parlamentare și guvernamentale, cum cere decizia Curții Constituționale? A devenit clasa politică de la Chișinău mai loială față de România sau e la fel de ostilă?”, „Cele o mie de localități, unde s-au reparat grădinițele cu banii statului român, au devenit mai românești?”, „Ce a făcut Guvernarea Sandu-Grosu-Gavriliță pentru a diminua propaganda antiromânească din R.Moldova de la holdingurile mass-media ale lui Dodon, Voronin, Roșca?”, „De ce puterea pretins euro-românească promovează prin instituțiile ei de stat, teza antiromânească – moldovenii nu vor Unirea cu România?”

Am în față o poză în care Klaus Iohannis îi strânge mâna lui Maia Sandu. Ce deja-vu perfect! Am impresia că în poză sunt Ion Iliescu și Mircea Snegur. Patru personaje care sfidează neamul românesc. Patru antiromâni! Patru pro-ruși!

Totuși există o mică deosebire. Iliescu și Snegur vorbeau „rusește”, Iohannis și Sandu vorbesc „moldo-berlineza”. Oare și Pactul Stalin-Hitler în privința Basarabiei va fi reabilitat de cominterniștii de la București și Chișinău?

Răstimp de 30 de ani, KGB-ul „s-a umanizat”, nu mai acționează brutal. Dacă Snegur ne reproșa rectiliniu că va anunța boborul „când se va coace unirea”, atunci Maia Sandu așteaptă pas cu pas „alinierea astrelor”. Astru fiind, probabil, chiar chiriașul de la Cotroceni – Iohanis! Se spune pe la Chișinău, nu din gura lui Adrian Dupu, că Iohanis strălucește ca un astru, când se sacrifică pentru binele românilor și îi învață să joace golf. Am vrea să credem că Nicu Popescu va semna un acord de mai multe milioane, prin care să facă treninguri moldovenilor independenți, cum să joace golf. Să fie pregătiți. Mai știi, dacă cei doi președinți își amintesc brusc că ei au fost aleși de românii de pe ambele maluri ale Prutului și, fără învoirea stăpânilor de la Moscova și Berlin, fac Unirea...

Îmi face plăcere să recunosc că Maia Sandu, totuși, a „evoluat”. Dacă la congresul PAS declara că „în prezent Unirea nu se poate face forțat, precum s-a întâmplat în trecut”, făcând referire la Unirea de la 1918, atunci, peste un timp, ea a invocat Uniunea Europeană, afirmând că „nu este real ca UE să permită unui stat membru să înghită un teritoriu”.

Nu a rămas în urmă de ea nici astrul, președintele Klaus Iohannis, care, la fel, a „evoluat”. După declarația existenței a „două popoare, român și moldovean”, a corectat, susținând că sunt „națiuni diferite, nu popoare diferite”.

Guvernările de la Chișinău și București huzuresc pe seama poporului roman, fiindcă se pricep să scoată impozite de la două „națiuni diferite”.

În final, dezlegați-vă punga și, „să ne ținem de neamuri!”, vorba lui Snegur.

Valentin Dolganiuc, ex-viceprim-ministru, votant al Independenței față de imperiul rus, cavaler al Ordinului Republicii