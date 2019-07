Dependența de jocuri de noroc, o luptă grea pentru familii

Sunt semne mult mai clare ale unei recesiuni tehnice în Germania. Una care va lega cu scăderi consecutive trimestrele II şi III. Industria manufacturieră germană are în iulie cea mai slabă evoluţie din ultimii şapte ani.

O româncă de 28 de ani a fost arestată pe aeroportul din Frankfurt, la coborârea din avionul cu care se întorcea din ţară, împreună cu fiica ei de un an.

Premierul britanic Theresa May a ajuns miercuri după-amiază la Palatul Buckingham din Londra pentru a-şi prezenta demisia reginei Elisabeta a II-a. După această întrevedere, Boris Johnson, ales marţi în fruntea guvernului conservator, va fi la rândul său primit de...

Amicul are datorii și probleme din cauza pariurilor, fac bine dacă-l ajut să-și achite datoriile. Nu este deloc indicat să-i dai bani unui dependent de pariuri, chiar dacă ești într-o relație bună cu acea persoană de mulți ani. La fel cum drogații care se află în sevraj sunt în stare de orice pentru a-și satisface pofta, așa pot fi și cei acaparați de probleme cu jocul. Așa că nu-i da bani unui cunoscut care trece prin asta până când acesta nu intră pe tratament de specialitate și problema lui nu s-a stabilizat, pentru că riști să-i adâncești și mai mult problema.

Mituri despre dependența de pariuri Foarte multă lume are anumite idei preconcepute complet neadevărate despre jucătorul patologic. Încercăm să clarificăm câteva dintre cele mai comune mituri legate de problema jocurilor de noroc: Nu ești dependent de pariuri dacă nu pariezi în fiecare zi – Aceasta este de foarte multe ori prima reacție defensivă a celor care sunt acuzați de așa ceva. Frecvența cu care joci nu poate fi un criteriu suficient de relevant pentru a demonstra că pariurile reprezintă o problemă pentru tine sau nu.

Eliberarea dopaminei în astfel de situații are loc în aceleași zone ale creierului ca și în cazul consumului de droguri. O altă paralelă îngrijorătoare între pariuri și droguri este că expunerea repetată aduce modificări în creier și poate produce dependență. Persoanele în cauză devin hipersensibile la această trăire, așa că pentru ele este foarte greu să reziste în fața oricărei tentații. Pentru cei care nu sunt afectați, comportamentul jucătorului patologic este de neînțeles. Totuși, oamenii de știință ne spun că este vorba despre o problemă gravă și nu este doar o lipsă de maturitate din partea celor în cauză.

Totuși, cum poate această activitate recreativă să se transforme într-un coșmar pentru unii oameni? Ei bine, dacă nu se ia în serios acest subiect, lucrurile pot să ia o întorsătura nefastă destul de rapid. Cu cât se vorbește mai mult despre parierea responsabilă, cu atât șansele ca situația să scape de sub control sunt mai mici.

