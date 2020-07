Deputații socialiști, pasibili pentru acuzație de ultraj, din cauza amenințărilor la adresa lui Ștefan Gațcan

Aceeași normă mai prevede că agresiunea asupra deputaților este calificată ca ultraj. În plus, și rudele de gradul întâi ale deputaților se bucură de un nivel de protecție. „Deputatul este considerat pe toată durata mandatului său ca fiind în exerciţiul funcţiunii, motiv pentru care orice agresiune împotriva sa este asimilată infracţiunii de ultraj şi sancţionată conform dispoziţiilor prevăzute pentru aceasta. De protecţie juridică similară beneficiază şi membrii familiei – soţ, soţie, copii şi părinţi – în cazul în care agresiunea împotriva acestora urmăreşte nemijlocit exercitarea de presiuni asupra deputatului în legătură cu exercitarea mandatului său”.

Pe lângă etica și normele morale, socialiștii au încălcat și legislația, mai exact Legea privind statutul deputaților în Parlament care stipulează: „Deputatul nu poate fi persecutat sau tras la răspundere juridică sub nici o formă pentru opiniile politice sau voturile exprimate în exercitarea mandatului”.

La scurt timp după anunțul făcut de Gațcan, un grup de deputați socialiști au mers la o maternitate privată, unde au organizat un protest, scandând, făcând gălăgie și proferând amenințări și cuvinte murdare. Au organizat această acțiune pentru a se răzbuna pe Ștefan Gațcan și nu au ținut cont că acolo se aflau mame cu nou-născuți, femei în travaliu. În plus, au încălcat și normele instituite de Comisii de sănătate publică, prin care este interzisă aflarea în grupuri mai mari de trei persoane.

