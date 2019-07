/DOC/ Pavluscenco, nu Pavlicenco. Lidera PNL va da în judecată compania Kroll pentru că a menționat-o în raport

De noaptea trecută trăim cu soțul un coșmar. Nu suntem chiar atât de slabi de fire, dacă – la aproape 66 și, respectiv, 71 de ani – creștem trei fetițe (de 8,5 ani și, respectiv, gemene de 4,5 ani), dar să te facă într-o clipă cineva hoț de bani publici în sumă de milioane nu e glumă.



Suntem la căsuța de vacanță, cu nepoțelele-gemene, pentru că au rămas la noi și pe vară. Noi creștem trei nepoțele – cea mare a absolvit cu eminență clasa a doua, la Liceul republican de muzică ”Ciprian Porumbescu”, cl.Vioară (prof. dna Galina BUINOVSCHI), iar cele mici merg la grădinița aflată acum în concediu.

Ne chinuim cu multele caise din acest an și … cu țânțarii, albinele, care le-au și dat ac gemenelor.

Și, deodată, primesc un link pe Messenger, cu un video al lui Renato Usatîi, în care mă vizează ca beneficiară a miliardelor furate, căutate și de autorii Raportului Kroll.

Nu dorm o noapte alături de nepoțele, a doua zi îi trimit lui Renato Usatîi un mesaj simplu și corect: ”Renato, scriu eu, Vitalia Pavlicenco. Am rugamintea sa imi oferi dovada documentara a reproducerii numelui meu in acea parte a Raportului Kroll, despre care ai vorbit in video. Ma suna presa si nu stiu despre ce este vorba. Mersi.”

Am cerut pe toate căile posibile acest lucru – Messenger, FB, SMS – de la Renato Usatîi, neavând niciun document sau pagină despre ce scrie referitor la persoana mea în Raportul Kroll și neștiind că Renato Usatîi avea să ofere o conferință de presă, dar, de asemenea, după ce m-a sunat o persoană dis-de-dimineață de la site-ul TV 8 și mi-a solicitat o reacție la ”acuzațiile grave” – așa s-a exprimat – la adresa mea.

Renato Usatîi mi-a răspuns în conferința de presă. Asta puteți urmări, cine doriți. A lăsat să se înțeleagă și că m-aș fi rugat jalnic să îmi spună ce și cum. Fals. Eu i-am scris sec – așa cum am reprodus mai sus. El, însă, din păcate, a vorbit ironic, fără să reproducă exact ce e scris în engleză legat de Familia mea – pe nedrept – în Raportul Kroll.

Dar acolo iată ce e scris: ”Sergiu Pavluscenco (,,Pavluscenco”)

Cercetarea prin Internet a identificat o posibila legatura dintre un individ numit Sergiu Pavlicenco, sotul Vitaliei Pavlicenco, liderul Partidului National Liberal. Pavluscenco a primit USD 408, 500 in 61 de transe intr-un cont detinut in Wells Fargo Bank NA Philadelphia, transferate de la Ilona Shor.

In contul ABLV detinut de Pavluscenco au intrat USD 1, 189, 850 din patru conturi bancare, toate detinute in ABLV, prin 225 de tranzactii. Platitori au fost persoanele juridice: IT Log Alliance (USD 223 500), Parselot Ltd (USD 488, 450) si Tomton Trade Corporation (USD 199, 399); si un cont personal (USD 286, 600) detinut de Ilona Shor.”



O întrebare simplă va decide mult în continuare atitudinea noastră față de Autorii Raportului Kroll: ”De ce autorii raportului au inclus, ca din tavan, fraza superfluă ” Cercetarea prin Internet a identificat o posibilă legatură între un individ numit Sergiu Pavlicenco, soțul Vitaliei Pavlicenco, liderul Partidului Naâional Liberal.”



Pentru aceasta îi vom chema în judecată. Între timp, lumea a căutat pe Internet și a găsit numele Serghei Pavluscenco. Eu l-am găsit, dar nu îl voi reproduce. O poate face oricine. Se pare că este om de afaceri afiliat lui Ilan Șor. Iată ce îmi scrie un necunoscut: ”Fondatorii si administratorii unor localuri din incinta Aeroportului International Chisinau, Liubovi Bublii si Sergiu Pavluscenco, sunt principalii sponsori ai partidului ” Sor” in campania electorala pentru alegerile locale noi din 20 mai.”

Eu am postat acest text cînd am fost rugată de prieteni și colegii de partid să postez neapărat și urgent o dezmințire: ”Din pacate, suntem acum la casuta de vacanta cu nepotelele-gemene ale noastre si nu putem sta pe calculator. Dar suntem socati, impreuna cu sotul meu Sergiu Pavlicenco, – doctor habilitat, profesor universitar, un om cu o reputatie ireprosabila, care preda literatura universala de 45 de ani la USM, – de cele difuzate in spatiul public si mediatic despre niste presupuse of-shor-uri ale sotului si transferuri inimaginabile in niste conturi private pe care vom cere sa fie desecretizate sa aflam si noi ce s-a facut cu numele noastre… Sunt niste falsuri uriase, pe care trebuie sa le descurcam prin demersuri la Procuratura Generala, la CNA, la alte institutii ale statului si, posibil, catre autorii Raportului Kroll. Noi interpretam aceasta drept o calomnie sau drept scenarii cu folosirea ilegala a datelor noastre personale. Noi nu am avut niciodata afaceri, intreprinderi, nu am luat credite bancare, nu am primit transferuri de genul celor indicate. Desi suntem ocupati cu nepotelele, care cresc la noi in RM, va trebui acum sa gasim timpul necesar pt a ne apara dreptatea si a cistiga si alte procese in judecata, asa cum am cistigat de la Voronin, Lucinschi, Selin, Klimenko, CEC, Ministerul Justitiei si de la altii. Am si vorbit cu avocatul meu Filipp Druta, alaturi si cu ajutorul caruia am invalidat numele meu din Lista Sandrovski, am cistigat si procesele aratate mai sus, pe baza precedentelor CEDO, avind si acum acolo un dosar contra unui politician, dupa ce l-am cistigat pe cel vs RM contra lui Voronin.”

După care, primind cu ajutorul lui Dumitru Ciorici pagina din Raportul Kroll, am căutat pe Internet – așa cum menționam mai sus, – numele celui indicat în Raport – Serghei Pavluscenco și, parcă, l-am găsit.

Este mare mirarea noastră de ce Compania Kroll nu l-a găsit pe Internet – că acolo l-au căutat pe soțul meu și l-au identificat ca ”asociat/afiliat/apropiat” al acestui Serghei Pavluscenco… Pentru aceasta îi vom acționa în judecată.

Apoi i-am adresat un mesaj lui Renato Usatîi, cel care le știe pe toate și care și-a permis o asemenea gafă (e oare gafă sau e altceva?) – ” Renato, vorbesc cu dumneata ca si cu un barbat educat. Cind azi te-am cautat, nu m-am lamentat si nici nu m-am plins. Nu am spus „oi-oi-oi!, da-mi si mie raportul” – așa cum ai afirmat în conferința de presă. Am cerut simplu – o dovada. Nu stiam dimineata de conferinta de presa de la ora 15.00, unde, iarasi, ca si ieri, ai manipulat contra familiei mele. Am vazut textul din Raportul Kroll si este vorba acolo de altcineva, nu de sotul meu. Citeste atent pagina din Raport in engleza. Intr-adevar, exista un asa om de afaceri Pavluscenco Serghei. Eu l-am gasit pe Internet. Poti verifica. Dar de Sergiu Pavlicenco – si ca sot al meu – se spune acolo ca „a fost identificat”, – prost, in opinia mea, – ca asociat numelui Pavluscenco, ceea ce este ori o minciuna, ori o greseala urita, ori o calomnie premeditata. Daca autorii Kroll cautau mai bine, vedeau ca este un om de afaceri Pavluscenco Serghei. Si nu e vorba de sotul meu. Dar lumea deja a auzit ce ai spus dumneata si la amiaza. Eu incerc sa explic, dar e ca in povestea cu fata popii, care nu exista, ca popa avea fiu. Cum facem noi acum, Renato? Te intreb ca pe un barbat corect. Suna-ma, te rog, la 069111682. Vitalia Pavlicenco”

Și, în încheiere. Împreună cu avocatul meu Filipp Druță, care și-a dat acceptul să mă ajute, alături de care am câștigat atâtea procese în R.Moldova, inclusiv la CEDO și pe baza precedentelor CEDO, încep procedura de apărare a demnității Familiei mele. Soțul meu este extrem de indignat. El a muncit o viață onest, are o reputație pe care o pot confirma mulți foști studenți și actuali sau foști colegi de muncă de la USM, însă el este o fire mai sensibilă și asemenea atacuri îi pot fi foarte dăunătoare.

Îi mulțumesc lui Dumitru Mișin de la Jurnal TV că mi-a oferit astăzi posibilitatea să vorbesc în direct despre acest caz dureros pentru noi. Este dureros și pentru că s-a încercat murdărirea unioniștilor, deși nu pretind să îi reprezint. Eu sunt doar președintele primului partid statutar unionist – Partidul Național Liberal.

Vom începe lupta pentru adevăr cu Procuratura Generală, vom continua cu CNA, vom scrie Comisiei de Anchetă din Parlament, condusă de dl Slusari, îl rugăm pe Renato Usatîi să ceară scuze pentru interpretări eronate în spațiul public, apoi vom ajunge la Compania Kroll, care ne-a defăimat și ne-a afectat imaginea fără niciun motiv, pentru că trebuia doar să scrie ce a găsit despre cine și ce a găsit și să nu se agațe de soțul meu și de mine, care nu avem nicio treabă cu banul public decât că ne primim pensiile, iar soțul meu – și salariul, pentru că mai lucrează la USM.

Este a doua oară cînd soțul meu este atacat din cauza mea, dar suferim ambii. Prima oară a fost cînd s-a vehiculat că deja nu eu sunt KGB-istă, care am demonstrat – prima în Republica Moldova – că nu am trecut securistic (demonstrând cu documente SIS, CNSAS și decizie irevocabilă de judecată), dar deja soțul meu e KGB-ist, pentru că a fost trimis de la USM la Univeristatea ”Lomonosov” de la Moscova. A făcut soțul demers la SIS – am publicat și demersul, și răspunsul.

Acum este lovit a doua oară. Eu cred că amatorii de așa învinuiri trebuie să răspundă. Autorii Kroll trebuiau să ofere date strict concrete, exacte, cu nume și cifre, nu cu presupuneri, probabilități, care aduc prejudicii unor oameni ca noi, care nu avem treabă cu miliardele furate.

ÎN LEGĂTURĂ CU ACEASTA, ÎI ROG PE TOȚI OAMENII DE BUNĂ CREDINȚĂ, SPECIALIȘTI ÎN DREPT, JURIȘTI, AVOCAȚI SĂ ÎMI DEA SFATURI CUM SĂ MERG PÂNĂ LA CAPĂT CU INSTANȚELE DE JUDECATĂ, CA SĂ VEDEM DE CE S-A ÎNTÂMPLAT AȘA, CA MÎINE SĂ NU SUFERE ȘI ALȚI OAMENI NEVINOVAȚI.

http://www.pavlicenco.md