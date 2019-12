Dodon recunoaște că Maia Sandu a fost filată de SIS la întâlnirea cu Rothschild

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Există o sumedenie de tradiții și obiceiuri legate de Ajunul Crăciunului. În tradiția populară, este sărbătoarea de sfârșit de an patronată de moș Ajun, despre se spune că ar fi fost frate geamăn cu moș Crăciun. Moș Ajun este cel care a poruncit să se dea flăcăilor colaci,...

A fost admis la programul de masterat al Universităţii din Cambridge şi studiază inteligenţă artificială. ”În ţară nu am fost băgat în seamă”

„Aflăm că va fi un nou investitor la AIC. Se spune că e rus, dar nici nu cunosc numele său. Aflăm că un oarecare investitor rus preia de la Rothschild controlul asupra concesiunii aeroportului. Acest Goncharenko era din start în schema cu Șor. Acest investitor are mari probleme în Rusia. El a dat actele pentru a obține cetățenia R. Moldova când încă Plahotniuc era la putere. A vrut să obțină cetățenia prin Programul Cetățenie prin Investiții. El încerca să se legalizeze aici, ca să aibă posibilitatea să se miște, dar nu a reușit, pentru că s-a schimbat guvernarea”, a conchis șeful statului.

„Noul procuror general se va ocupa de întoarcerea AIC. Fostul Guvern al Maiei Sandu s-a ocupat de asta, dar după ce s-au înțeles cu Rothschild au pus frânele. Referitor la ce s-au înțeles? Timpul va arăta. Ce, nu e clar de ce? Pentru că noi știm unde s-au întâlnit… E sugestiv locul… Eu nu voi spune, deocamdată, mai multe. Va veni timpul și voi dezvălui mai multe. Noi nu am găsit că fostul Guvern să fi atacat în instanță decizia de concesionare. Maia Sandu a oprit totul. Acum când a venit noul Guvern și a dat asigurări că se va merge până la urmă (în procesul de întoarcere a AIC în gestiunea statului) și va fi deschis încă un aeroport, ei repede s-au ascuns în tufari”, a punctat Dodon.

„Am primit informații detaliate de la SIS – unde s-au întâlnit, despre ce au vorbit etc. Foarte interesant… foarte interesant cu ce se ocupau și unde se întâlneau. Maia Sandu care astăzi e foarte eroică, cu discurs eroic… Nu știu de ce, după întrevederea cu Maia Sandu, domnul Rothschild a declarat că tranzacția a fost coordonată cu Guvernul. Despre ce au discutat? Despre garanții pentru Rothschild. Acum acesta a înțeles că Maia Sandu a plecat și că Guvernul Chicu nu doar vrea să readucă AIC în gestiunea statului, dar să mai deschidă un aeroport. Rothschild a înțeles că va mai apărea un aeroport, iar ideea acestui proiect stabilită încă din 2013 era că dețin monopolul”, a declarat șeful statului la o emisiune de la NTV Moldova, citat de Ziarul National.

