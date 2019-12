Doi ruși au aruncat o mașină de un milion de ruble dintr-un elicopter // VIDEO

Copyright © 2006 - 2019 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 22 Decembrie 2019, ora: 19:49

In 1989, principala grija a fiecarei familii de romani era asigurarea hranei, in conditiile in care a reusi sa procuri o bucata de carne era o adevarata aventura. Astazi, romanii arunca 6.000 de tone de mancare zilnic; 2,2 milioane de tone de hrana am aruncat in anul 2018 (sursa:...