Donald Trump se întâlnește azi la Casa Albă cu Serghei Lavrov, ministrul rus de externe

Berbec Prietenia nu are ce căuta la locul de muncă. Toleranța e permisă în mediul profesional, dar nu trebuie să devii prieten cu superiorii. Taur Venus se apropie de o conjuncție cu Saturn, fapt ce te va face foarte înțelept și dornic să înțelegi care au fost...

Multe voci spun că mașinile cu hidrogen sunt viitorul, iar recordul stabilit recent de Hyundai aduce un plus de credibilitate acestei teorii.

Potrivit meteorologilor, se prevede cer noros cu precipitatii. Presiunea atmosferica va fi normala. In cursul noptii, in nord se asteapta -3 grade, ziua termometrele vor indica 8 grade.

În plus, luni era așteptat să fie dat publicității la Washington un raport despre o investigație referitoare la dosarul amestecului Rusiei în alegerile prezidențiale americane din 2016. Inspectorul general al Departamentului american al Justiţiei, Michael Horowitz, ar fi stabilit în acest raport că ancheta FBI asupra consilierilor lui Donald Trump din timpul campaniei prezidenţiale din 2016 a fost declanşată pe baze legale şi autorizate adecvat, după cum a declarat pentru Reuters o sursă din Congres. Preşedintele Donald Trump a reacționat contrazicând constatarea raportului și afirmând că indică o conspiraţie politică la adresa sa, relatează Agerpres.

Întâlnirea din această săptămână dintre Lavrov și Trump are loc într-un context delicat pentru președintele american, care este investigat de democrații din Congres dacă a dat ordin pentru suspendarea unui ajutor militar destinat Ucrainei - într-o perioadă când această țară lupta împotriva agresiunii ruse. Ar fi făcut-o pentru a constrânge Kievul să deschidă o anchetă care să-i aducă prejudicii contracandidatului său democrat, Joe Biden, fost vicepreședinte în timpul mandatelor lui Barack Obama, acuzat că s-a folosit de funcție pentru a urmări anumite interese personale în Ucraina.

